US OPEN: Wall Street dosahuje nových maxim díky optimismu kolem partnerství Intelu a Applu

- Partnerství Intelu a Applu: Akcie Intelu vzrostly o 10 % po zprávách o průzkumných jednáních s Applem o výrobě procesorů v USA, což by mohlo představovat významný milník pro foundry byznys Intelu.
- Tržní rekordy a geopolitika: S&P 500 dosáhl nových historických maxim, protože křehké příměří mezi USA a Íránem drží, což vedlo k poklesu cen ropy WTI směrem ke 103 USD za barel.
- Ochladnutí sektoru služeb: Index ISM ve službách klesl na pětiměsíční minimum 53,6, což signalizuje zpomalení expanze, zatímco firemní sentiment oslabil kvůli prudkému zhoršení výhledu PayPalu.
Wall Street v úterý otevřela výše, přičemž index S&P 500 směřoval k novému historickému maximu, když v úvodu obchodování rostl o 0,6 % na 7 245 bodů. Pokud si index tyto úrovně udrží, překoná své předchozí rekordní uzavření na 7 230 bodech z pátku. Zatímco futures na širší trh se pohybovaly poblíž otevíracích úrovní, technologicky orientovaný Nasdaq 100 vykazoval výraznější sílu a rostl o 1 %, protože sektor nadále pohání pětidenní rally.
Tržní sentiment podpořilo křehké příměří mezi USA a Íránem, které se podle všeho drží navzdory nedávným střetům v Hormuzském průlivu a raketovým útokům proti SAE. Tato relativní stabilita podpořila návrat do rizikových aktiv, což vedlo k poklesu ropy West Texas Intermediate (WTI) přibližně o 3,5 % na zhruba 103 USD za barel. Pokles cen energií, kdy Brent směřuje k 111 USD, mírně zmírnil bezprostřední obavy z inflace tažené energiemi.
Na makroekonomické frontě klesl index ISM ve službách podle Institute for Supply Management v dubnu na pětiměsíční minimum 53,6, což ukazuje na mírné ochlazení ekonomiky služeb. Přestože sektor zůstává v expanzi, růst nových objednávek výrazně zpomalil a klesl o více než 7 bodů na 53,5. Ještě větší obavy pro tvůrce politik představuje cenová složka, která zůstala na 70,7, tedy na stejné úrovni jako své maximum od roku 2022, což naznačuje, že nákladové tlaky v sektoru služeb zůstávají tvrdohlavě zvýšené. Investoři nyní vyhlížejí páteční report non-farm payrolls, který by mohl přinést další vodítka ohledně sazeb Fedu.
Technický výhled pro S&P 500 (US500)
Index S&P 500 (US500) se po otevření obchodoval kolem 7 245 bodů, zatímco Nasdaq 100 (US100) zaznamenal agresivnější růst o 1 %. Technici sledují úroveň 7 300 bodů jako klíčovou rezistenci, zatímco nejbližší support se nachází kolem 7 220 bodů.
Firemní zprávy
Intel (INTC.US): Akcie vyskočily o 10 % po zprávách, že Apple vedl průzkumná jednání o využití výrobních kapacit Intelu v USA pro své hlavní procesory do zařízení. Analytici naznačují, že taková dohoda by představovala významný milník pro foundry divizi Intelu, která se dosud potýkala s problémem získat velké externí klienty mimo partnerství s Terafab Elona Muska.
AMD (AMD.US): Akcie vzrostly o 2,6 % před zveřejněním výsledků po uzavření trhu. Titul má za sebou nejsilnější měsíční růst od roku 2001, což podle některých analytiků znamená, že je nyní „naceněn k dokonalosti“.
Pfizer (PFE.US): Akcie farmaceutického giganta se téměř nezměnily po zveřejnění tržeb za první čtvrtletí, které překonaly odhady. Silná poptávka po jeho zavedených „blockbuster“ lécích pomohla vykompenzovat očekávaný pokles příjmů z produktů souvisejících s covidem.
PayPal (PYPL.US): Akcie se propadly o 9,5 % poté, co společnost varovala před trendy směřujícími ke spodní hranici svého celoročního výhledu, přestože překonala odhady zisku za první čtvrtletí.
Pinterest (PINS.US): Akcie vyskočily o 17 % po výhledu, který signalizoval silný růst reklamního byznysu, a po tržbách za první čtvrtletí, které překonaly odhady analytiků.
Palantir (PLTR.US): Akcie klesly o 4,2 %; přestože společnost zvýšila celoroční výhled tržeb, nedokázala naplnit odhady u amerických komerčních tržeb.
GameStop (GME.US): Maloobchodní titul oslabil o 2,6 % poté, co investor Michael Burry oznámil, že prodal celý svůj podíl. Burry uvedl obavy z dluhu, který by společnost mohla převzít po nabídce na akvizici eBay v hodnotě 56 miliard USD.
