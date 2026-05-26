Ferrari klesá o více než 6 % 💥 — trh říká „ne“ elektrickému Luce ⚡

Ferrari (RACE.IT) právě představilo svůj vůbec první plně elektrický vůz — model Luce, navržený ve spolupráci s Jonym Ivem, bývalým šéfem designu ve společnosti Apple. Výsledek? Akcie společnosti dnes na milánské burze klesají o více než 6 % a seance otevřela ztrátou téměř 7 %. Za posledních 12 měsíců akcie již ztratila téměř 27 % své hodnoty.
Model Luce zobrazený na webu Ferrari. Zdroj: Ferrari Investor Relations
Problém je jednoduchý: Luce vypadá jako něco, co fanoušci Ferrari zřejmě nechtějí. Na síti X uživatelé srovnávali vůz za 550 000 EUR s Nissanem Leaf za 30 000 USD. Jeden komentující napsal, že vypadá jako „Fiat Panda ve verzi limuzína“. Další se ptal, zda je možné „koupit interiér Luce bez karoserie“. Několik uživatelů se pustilo do vlastních redesignů v ChatGPT a Grok. Každý z nich vyšel nižší, ostřejší a více ve stylu Ferrari. Dokonce i čínské elektromobily v těchto srovnáních získaly lepší hodnocení.
Na papíře je samotný vůz působivý. Má čtyři elektromotory s celkovým výkonem přes 1 000 koní, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, dojezd kolem 530 km a architekturu 880 V s možností nabíjení výkonem 350 kW. Interiér mezitím ztělesňuje filozofii Jonyho Ivea v kovu a skle: fyzická tlačítka místo dotykových obrazovek, volant vyrobený z 19 kusů recyklovaného hliníku a unikátní klíč s displejem E Ink, který po zasunutí do zapalování „mizí“ a splývá s palubní deskou. Jony Ive tvrdí, že dotyková obrazovka v autě by ho „nikdy nenapadla“, protože vyžaduje dívat se na ruce, a ne na silnici. Recenzenti z odvětví připouštějí, že interiér je průlomový. Trh ale nakupuje očima, ne podle specifikací.
Investoři se obávají něčeho hlubšího než jen vzhledu vozu. Ferrari má takovou hodnotu, protože je tím, čím Ferrari je — tedy značkou postavenou na sportovní DNA, zvuku motoru a absolutní nekompromisní dokonalosti. Luce je první pětimístný sedan v historii společnosti, váží přes 2 300 kg a cílí na zcela nové zákazníky — ve Skandinávii, Kalifornii a v dlouhodobém horizontu také v Číně. Zní to jako expanze, ale trh to vidí jinak: jako riziko rozmělnění značky, která za svou prémiovou valuaci vděčí právě své exkluzivitě a nedostupnosti. Klíčové bude, jak na tento model zareagují zákazníci v regionu EMEA a v Americe, kteří společně tvoří jádro prodejů značky. Zdroj: Ferrari Investor Relations
V tomto kontextu působí rozhodnutí Ferrari o to odvážněji, protože celý sektor se vydává opačným směrem. Lamborghini zrušilo plány na plně elektrický model a vrátilo se k hybridům. Porsche omezilo své cíle v oblasti elektromobilů po slabé poptávce v Číně a USA. Jaguar už po svém elektrickém rebrandingu zažil vlastní krizi image. Ferrari jde proti proudu, ale vzhledem k tomu, že každé čtvrté auto prodané na světě je nyní elektromobil, včetně hybridů, by se to v budoucnu mohlo ukázat jako lukrativní niche pro značku z Maranella. Zdroj: Statista
CEO Benedetto Vigna trvá na tom, že Luce představuje „novou kapitolu v historii společnosti“ a že každý motor „má svůj vlastní zvuk“. Možná se za několik let ukáže, že měl pravdu a Luce bude vnímán jako průlomové strategické rozhodnutí. Prozatím však trh hlasuje nohama a 52týdenní maximum na úrovni 519 USD působí jako vzpomínka z úplně jiné éry.
Downtrend u akcií RACE je neúprosný. Od dosažení vrcholu na úrovni 477 EUR v létě 2024 cena klesla téměř o 40 % a každý pokus o odraz od konce loňského roku skončil na stejném místě — u 100denního EMA (fialová linie), který už několik měsíců funguje jako neproniknutelný strop. Zdroj: xStation
