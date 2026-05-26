Kanada znovu láká energetické giganty ⚡ Northern Oil & Gas chystá průlomovou dohodu 🛢️

- Northern Oil & Gas má koupit 25% podíl v kanadských aktivech v oblasti Duvernay.
- Hodnota transakce má dosáhnout 350 milionů CAD, tedy asi 254 milionů USD.
- Kanada znovu přitahuje zahraniční energetické firmy díky lepší infrastruktuře a vstřícnějšímu politickému prostředí.
- Dohoda by pro Northern Oil & Gas znamenala první vstup na mezinárodní trh.
Americká energetická společnost Northern Oil & Gas se podle lidí obeznámených se situací blíží k první akvizici zahraničních energetických aktiv. Firma má koupit podíl v kanadských ropných a plynových aktivech, čímž by poprvé rozšířila své působení mimo Spojené státy.
Northern Oil & Gas má podle dostupných informací zaplatit společnosti Parallax Energy Operating celkem 350 milionů CAD, tedy přibližně 254 milionů USD, a to kombinací hotovosti a akcií. Za tuto částku by měla získat 25% podíl v produkujících ropných aktivech a v rozsáhlých pozemcích v oblasti Duvernay v Albertě.
Duvernay patří mezi významné břidlicové formace v Kanadě a táhne se od oblasti Red Deer až po Grande Prairie. Region je bohatý zejména na lehkou ropu a kondenzát, který má důležité využití při ředění bitumenu z ropných písků. Pro Northern Oil & Gas tak nejde pouze o geografickou expanzi, ale také o vstup do strategicky atraktivní oblasti kanadského energetického sektoru.
Dohoda zároveň přichází v době, kdy se zahraniční energetické firmy začínají po letech odprodejů znovu více zajímat o Kanadu. Zemi pomáhá rozšířený ropovod na západní pobřeží a také změna politického přístupu k fosilnímu sektoru. Vláda premiéra Marka Carneyho signalizuje snahu zrychlit schvalování projektů a uvolnit některá environmentální pravidla, aby podpořila rozvoj domácích zdrojů.
Změna sentimentu je vidět i na dalších velkých transakcích. Společnost Shell nedávno uzavřela dohodu na koupi kanadského producenta Arc Resources za 13,6 miliardy USD, což potvrzuje rostoucí zájem velkých hráčů o kanadská energetická aktiva. Ještě před několika lety přitom mnoho zahraničních firem z Kanady naopak odcházelo, zejména kvůli regulační nejistotě a tlaku na fosilní paliva.
Northern Oil & Gas sídlí v Minnetonce v Minnesotě a dosud držela aktiva především ve Spojených státech, mimo jiné v oblasti Permian Basin. Vstup do Kanady tak představuje důležitý strategický krok, který může firmě přinést širší diverzifikaci a přístup k novým produkčním oblastem.
Podle plánované struktury dohody má Parallax, kterou podporuje houstonská investiční společnost Carnelian Energy Capital, nadále zůstat operátorem aktiv. Northern Oil & Gas by tak získala ekonomický podíl na produkci, aniž by přímo přebírala provozní řízení. Tento model odpovídá jejímu dosavadnímu přístupu, kdy firma často působí jako neoperující partner v energetických projektech.
Pro investory je tato transakce důležitá hned z několika důvodů. Ukazuje, že kanadský energetický sektor se opět dostává do hledáčku zahraničního kapitálu, a zároveň naznačuje, že firmy hledají nové příležitosti mimo tradiční americké pánve. Pokud se podmínky pro rozvoj energetických projektů v Kanadě dále zlepší, podobných přeshraničních obchodů může v příštích měsících přibývat.
