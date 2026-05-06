US Open: Wall Street roste díky výprodeji ropy a optimismu kolem technologických akcií 📈

Vyhlídka na mír na Blízkém východě podpořila optimismus investorů, zvýšila apetit po riziku a vedla k silným nákupům hlavních technologických akcií, zatímco na ropné a plynárenské společnosti vyvíjí výrazný tlak.
- US500 a US100 přidávají téměř 1 % hodinu po otevření americké seance, i když mírová dohoda s Íránem založená na „maximalistických“ požadavcích USA se stále jeví jako nejistá.
- Zaměstnanost v americkém soukromém sektoru dosáhla mírně nižší hodnoty, než se očekávalo, 109 tisíc oproti odhadům 120 tisíc, ale zároveň výrazně nad předchozí hodnotou 69 tisíc.
- Americké ministerstvo financí podle The New York Times zvažuje zařazení akcií do takzvaných „Trump Accounts“.
- Arista Networks po výsledcích oslabuje, zatímco Disney a AMD vykazují silné růsty, což zlepšuje sentiment v širším polovodičovém sektoru.
US500 (interval D1)
US500 vzrostl na nová historická maxima poblíž hranice 7 400 bodů. Index se nyní obchoduje téměř 20 % nad lokálními korekčními minimy zaznamenanými na konci března. Pokud by se opakoval vzorec z dubna 2025 spojený s panikou kolem celní války, index by stále mohl mít prostor pro další růst. Současná výsledková sezóna zůstává velmi silná a naznačuje, že zvýšené valuace amerických společností nejsou zcela odtržené od fundamentů trhu.
Zdroj: xStation5
V rámci technologických akcií je slabost viditelná u výrobců paměťových čipů včetně Sandisk a také u cloudového síťového giganta Arista Networks. Naopak polovodičový, elektronický a kovový sektor vykazují silné růsty, podpořené růstem cen zlata a stříbra.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Těžební společnosti, aerolinky a provozovatelé výletních lodí rostli po zprávách naznačujících možné sblížení mezi USA a Íránem ohledně memoranda, které by mělo ukončit válku. Současně se pod tlak dostaly energetické společnosti a výrobci hnojiv, protože trhy začaly započítávat možnost vyšší nabídky ropy. Polovodičový sektor zůstal po nedávné rally tažené AI smíšený, i když některé technologické akcie pokračovaly v růstu.
- AMD a Super Micro Computer posilovaly, protože investoři dál započítávají silnou poptávku po AI infrastruktuře a datových centrech.
- Advanced Micro Devices vzrostly o 4 % po zveřejnění výhledu segmentu AI čipů, který překonal tržní očekávání.
- Alphabet rostl po lepších než očekávaných výsledcích společnosti Verily za první čtvrtletí, i když firma zároveň upozornila na náročné podnikatelské prostředí směrem k roku 2026.
- Apollo Global posílilo po překonání hranice 1 bilionu USD aktiv ve správě, což podpořilo očekávání pokračujícího přílivu kapitálu do alternativních aktiv.
- Compass zaznamenal silné růsty po zveřejnění kvartálních výsledků nad očekáváním a po vydání výhledu tržeb na druhé čtvrtletí nad konsensem Wall Street.
- CVS Health rostl po zvýšení celoročního výhledu, podpořeném zlepšenou ziskovostí pojišťovacího byznysu.
- GE Aerospace posílil po zvýšení celoročního výhledu EBITDA, což dále podpořilo sentiment v leteckém sektoru.
- KKR rostl po kvartálních tržbách nad očekáváním trhu, přičemž růst nadále podporují investice do infrastruktury a energetiky.
- JPMorgan uvedla, že zlepšující se podmínky v průmyslu a restrukturalizační kroky by mohly v nadcházejících čtvrtletích podpořit tržby společnosti 3M.
- Super Micro Computer vyskočil o 13 % po zlepšení marží a známkách lepší kontroly nákladů souvisejících s dodávkami AI serverů.
- TransMedics se propadl o 21 % poté, co Needham snížil doporučení na „hold“ po slabších než očekávaných kvartálních výsledcích.
- Uber rostl o 9 % po vydání silnějšího než očekávaného výhledu hrubých bookings, což naznačuje odolnou spotřebitelskou poptávku navzdory geopolitickému napětí.
- Veracyte vzrostl o 14 % poté, co kvartální výsledky překonaly konsensuální odhady Wall Street.
Akcie Arista Networks (interval D1)
Arista Networks vykázala silné výsledky za první čtvrtletí, investoři se však zaměřili na tlak na marže a na celoroční výhled, který plně nenaplnil zvýšená očekávání. Tržby vzrostly meziročně o 35 % na 2,71 miliardy USD, nad konsensem 2,61 miliardy USD. Upravený EPS dosáhl 0,87 USD oproti 0,66 USD před rokem, zatímco růst billings zrychlil na 54 % meziročně. Přesto akcie ANET v after-marketu klesly téměř o 14 %. Hlavní obavou byl výhled upravené provozní marže pro druhé čtvrtletí na úrovni 46–47 %, tedy pod 47,8 % v prvním čtvrtletí a 48,8 % před rokem. Arista zároveň zvýšila výhled růstu tržeb pro rok 2026 na 27,7 %, ale analytici očekávali spíše pásmo 28–30 %.
AI networking zůstává klíčovým motorem růstu společnosti. Arista představila nové kapalinově chlazené optiky XPO pro datová centra nové generace zaměřená na AI a uvedla „univerzální AI spine“ založenou na platformě 7800, určenou pro podporu rozsáhlých AI workloadů. Wall Street zůstává převážně pozitivní. Morgan Stanley ponechala rating Overweight a označila Aristu za „jeden z nejčistších způsobů, jak se podílet na cyklu AI networkingu“. Hlavní debata se nyní přesouvá od síly poptávky k otázce, zda Arista dokáže zajistit dostatečné dodávky, aby efektivně uspokojila poptávku poháněnou AI.
Zdroj: xStation5
