Lucid zůstává pod tlakem, protože pád akcie za posledních 12 měsíců dosáhl 74 %

- Akcie Lucidu za posledních 12 měsíců ztratily přibližně 74 %, přičemž investoři se soustředí na problémy s exekucí, cash burn a riziko ředění akcií.
- Poslední tlak přišel poté, co Lucid pozastavil výhled produkce pro rok 2026 a vykázal tržby za 1. čtvrtletí ve výši 282,5 milionu USD, výrazně pod očekáváním, po problému u dodavatele, který narušil dodávky modelu Gravity.
- Trhy nyní budou sledovat aktualizovaný výhled Lucidu, tempo dodávek modelu Gravity a to, zda firma dokáže zlepšit exekuci bez potřeby dalších navýšení kapitálu.
Akcie Lucid Group se 6. května obchodovaly kolem 5,94 USD, což znamená, že titul za posledních 12 měsíců ztratil přibližně 74 %. Poslední tlak přišel poté, co Lucid pozastavil výhled produkce pro rok 2026 a oznámil tržby za první čtvrtletí ve výši 282,5 milionu USD, výrazně pod očekáváním analytiků na úrovni 440,4 milionu USD, když dodávky modelu Gravity v únoru narušil problém u dodavatele. Tato zpráva znovu posílila obavy investorů z exekuce, cash burnu a ředění akcií i přesto, že firma v dubnu získala nový kapitál. Zdroj: xStation5
Proč akcie Lucidu oslabovaly
Lucid v prvním čtvrtletí 2026 vyrobil 5 500 vozů a dodal 3 093 vozů. Společnost uvedla, že dodávky modelu Gravity v únoru výrazně zasáhl problém s dodavatelem sedadel ve druhé řadě, zároveň ale dodala, že závada byla během čtvrtletí odstraněna a že příjem objednávek v Severní Americe v březnu meziměsíčně vzrostl o 144 %. Přesto Reuters uvedl, že akcie po výsledcích 5. května v after-marketu oslabily o více než 8 %.
Složitý zůstává i širší finanční obraz. Lucid v roce 2025 dodal 15 841 vozů a vygeneroval roční tržby 1,3538 miliardy USD, ale čistá ztráta připadající na kmenové akcionáře dosáhla na základní bázi zhruba 3,68 miliardy USD. Ještě v únoru firma počítala s produkcí 25 000 až 27 000 vozů v roce 2026, tento výhled je ale nyní pozastaven, zatímco nový generální ředitel Silvio Napoli provádí revizi byznysu.
Co budou trhy sledovat dál
Lucid uvádí, že jeho pro forma likvidita by na konci prvního čtvrtletí činila přibližně 4,7 miliardy USD po dubnovém navýšení kapitálu zhruba o 1,05 miliardy USD a po rozšíření delayed-draw term loanu. Vedení tvrdí, že tato hotovostní runway by měla firmě vystačit do druhé poloviny roku 2027, což Lucidu dává čas na škálování produkce Gravity, posun midsize platformy a rozšíření robotaxi partnerství s Uberem a Nuro.
Trhy nyní budou sledovat aktualizovaný celoroční výhled při výsledcích za druhé čtvrtletí, tempo dodávek modelu Gravity a také to, zda se zvýšené zásoby podaří proměnit v tržby a hotovost. Pro investory bude dalším testem to, zda Lucid dokáže ukázat stabilnější exekuci bez potřeby opakovaného ředění akcií k financování růstu.
