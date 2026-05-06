Micron prodlužuje rally, protože poptávka po pamětech pro AI dál utahuje nabídku

Akcie Micronu se 6. května obchodovaly za 654,39 USD, což znamenalo denní růst o 2,2 % a tržní kapitalizaci firmy přibližně 747,3 miliardy USD. Za pokračující rally stojí především silná poptávka po pamětech pro AI, napjatá nabídka v celém odvětví a rostoucí přesvědčení investorů, že paměťový cyklus je nyní více tažen výdaji na datová centra než krátkodobou spotřebitelskou poptávkou.
Poptávka po AI posouvá trh s pamětmi do ještě těsnější rovnováhy
Pohyb podporuje i vlastní výhled Micronu. V březnu společnost odhadla tržby za fiskální třetí čtvrtletí na 33,5 miliardy USD, tedy nad očekáváním analytiků, poté co ve druhém fiskálním čtvrtletí vykázala tržby 23,86 miliardy USD a rekordní ziskovost díky poptávce po AI paměťových čipech a napjaté nabídce. Micron zároveň uvedl, že zlepšení výsledků stojí na AI poptávce, strukturálně omezené nabídce a silnější exekuci.
Společnost zároveň uvedla, že AI dál zvyšuje význam datových center v celém paměťovém trhu. Ve své březnové prezentaci Micron uvedl, že poptávka po DRAM a NAND z datových center má v kalendářním roce 2026 poprvé překročit 50 % celkového průmyslového TAM, zatímco poptávku po AI serverech i tradičních serverech stále omezuje nedostatečná nabídka DRAM a NAND.
Býčí výhled podporují i signály z celého odvětví
Stejný obraz ukazuje i širší trh s pamětmi. Reuters v lednu uvedl, že globální nedostatek vyvolaný budováním AI infrastruktury poslal ceny některých paměťových čipů na více než dvojnásobek úrovní z února 2025, protože výrobci přesouvali kapacity směrem k high-bandwidth memory pro AI servery. Nověji Samsung uvedl, že nedostatek čipů se pravděpodobně ještě zhorší v roce 2027, protože zákazníci dál navyšují výdaje na AI a ceny pamětí rostou.
Trhy nyní budou sledovat, zda Micron dokáže dál rozšiřovat výrobu, aniž by příliš rychle polevily ceny, a zda napjatá nabídka v DRAM, NAND a HBM dokáže dál podporovat marže. Investoři zároveň budou hledat známky, že poptávka po AI serverech zůstává dost silná na to, aby ospravedlnila rostoucí kapitálové výdaje Micronu i nataženější valuaci akcie.
