Zlato roste o 3 % kvůli klesajícím výnosům dluhopisů a oslabujícímu americkému dolaru

Zlato a stříbro ve středu 6. května prudce rostou, přičemž hlavním motorem zisků je slabší americký dolar. Dolar je pod tlakem kvůli nižším cenám ropy, které zmírňují obavy z inflačních tlaků. Ještě před týdnem zůstávaly drahé kovy pod tlakem před zasedáním Fedu, ale současné momentum podporují známky možného pokroku v mírových jednáních mezi USA a Íránem a klesající výnosy dluhopisů.
Zlato ve středu výrazně posílilo, především díky poklesu výnosů amerických státních dluhopisů a slabšímu dolaru. Trhy reagovaly na zprávy naznačující možný pokrok v jednáních mezi USA a Íránem, což dočasně změnilo sentiment na trhu drahých kovů. Pro zlato zůstávají nižší výnosy obzvlášť důležité, protože snižují alternativní náklady držby aktiv, která nenesou výnos. Když výnosy dluhopisů rostou, zlato obvykle ztrácí část své atraktivity, protože negeneruje úrokový příjem. Ve středu tento tlak polevil, což umožnilo ceně zlata přiblížit se k 50denní EMA poblíž 4 800 USD za unci.
To však zatím nepotvrzuje širší obrat trendu. Jakmile ceny dosáhly této technické zóny rezistence, objevilo se vybírání zisků, což naznačuje, že investoři zůstávají opatrní vůči možnosti geopolitického průlomu. Trhy na podobné titulky reagovaly už mnohokrát, a proto někteří účastníci stále považují současný pohyb spíše za krátkodobý odraz než za začátek udržitelného býčího trendu.
V krátkodobém horizontu zůstává 50denní EMA klíčovou úrovní rezistence. Trvalý průraz nad tuto zónu by mohl zlepšit technický výhled zlata a podpořit další růstové momentum. Na druhou stranu jakékoli zhoršení situace na Blízkém východě může rychle zvýšit volatilitu a stlačit ceny zpět směrem k oblasti 4 600 USD. Zatím zůstává trh se zlatem velmi citlivý na výnosy amerických dluhopisů, pohyb amerického dolaru a geopolitické titulky z Blízkého východu.
Zdroj: xStation5
