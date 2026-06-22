US Open: Wall Street sází na naděje na mír

Wall Street zahájila týden v pozitivním duchu, i když sentiment investorů zůstává daleko od euforie. Po prodlouženém víkendu se pozornost trhu soustředí hlavně na vývoj na Blízkém východě. Situace kolem Íránu a Perského zálivu zůstává velmi nejistá. Poslední dny přinesly obnovené napětí a výměnu hrozeb mezi zúčastněnými stranami. Zároveň však známky pokroku v diplomatických jednáních pomohly udržet naděje na deeskalaci, což investory povzbudilo k opatrnému návratu k rizikovým aktivům.
Navzdory zvýšeným geopolitickým rizikům hlavní americké akciové indexy vykazují mírné zisky. Zdá se, že trhy stále více odepisují nejhorší scénář konfliktu na Blízkém východě. Napětí už sice narušilo globální obchodní toky a přepravu komodit, investoři však nyní přesouvají pozornost k možnosti postupné normalizace podmínek. Očekávání deeskalace a případného obnovení plynulého tranzitu přes Hormuzský průliv podporují sentiment. Účastníci trhu si však uvědomují, že oprava narušených dodavatelských řetězců a zvrácení ekonomických dopadů nedávných událostí potrvá.
Důvěru investorů podpořily také zprávy o pokroku v jednáních mezi Washingtonem a Teheránem. Americký viceprezident J.D. Vance popsal poslední kolo rozhovorů jako jednání s „významným pokrokem“. Trhy tento vývoj interpretovaly jako zvýšení pravděpodobnosti další deeskalace v regionu. Přestože situace zůstává proměnlivá, investoři se stále více zaměřují na možnost trvalé dohody, nikoli na scénáře širšího regionálního konfliktu.
Ekonomický kalendář je na začátku týdne relativně prázdný. Investoři se proto zaměřují na několik klíčových událostí naplánovaných na nadcházející dny. Čtvrteční zveřejnění inflační zprávy PCE, preferovaného inflačního ukazatele Fedu, bude pečlivě sledováno kvůli náznakům dalšího vývoje amerických úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že představitelé Fedu nedávno signalizovali opatrný přístup k dalšímu uvolňování měnové politiky, jakýkoli náznak přetrvávajících inflačních tlaků může výrazně ovlivnit tržní očekávání.
Velkou pozornost přitahují také nadcházející čtvrtletní výsledky společnosti Micron, které mohou být jednou z nejdůležitějších událostí týdne pro polovodičový sektor. Investoři budou hledat potvrzení, že silná poptávka spojená s infrastrukturou AI, datovými centry a pokročilými paměťovými řešeními zůstává pevná. Silné výsledky by mohly být dalším katalyzátorem pro technologický sektor, který v posledních měsících patřil k nejsilnějším částem trhu.
Prozatím investoři volí opatrný optimismus. Sázejí na další geopolitickou deeskalaci a zároveň si udržují důvěru v odolnost firemních zisků. Začátek týdne naznačuje, že trhy se nadále soustředí na postupnou normalizaci podmínek na Blízkém východě. Významnější test sentimentu však může přijít později tento týden s klíčovými makroekonomickými údaji a firemními výsledky.
Futures na S&P 500 (US500) rostou, protože investoři stále více přijímají vyhlídku na trvalou deeskalaci na Blízkém východě. Zprávy o pokroku v jednáních mezi USA a Íránem a rostoucí očekávání, že by mohlo dojít k formální dohodě, podporují globální chuť k riziku. Trhy sázejí na to, že případné příměří by otevřelo cestu k postupné normalizaci podmínek v regionu, včetně obnovení neomezené lodní dopravy přes Hormuzský průliv, jednu z nejdůležitějších světových tras pro obchod s energií.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Micron (MU.US) roste před zveřejněním čtvrtletních výsledků, které mají být jednou z klíčových událostí tohoto týdne pro polovodičový sektor. Investoři hledají další důkazy o zlepšujících se podmínkách na trhu s paměťmi, kde silná poptávka nadále převyšuje růst nabídky. Pokračující expanze infrastruktury pro umělou inteligenci zůstává důležitým podpůrným faktorem a zvyšuje poptávku po pokročilých paměťových řešeních využívaných v datových centrech. Výsledky by mohly sloužit jako klíčový ukazatel širší kondice ekosystému AI.
- Akcie SpaceX (SPCX.US) zůstávají pod tlakem po oznámení první emise firemních dluhopisů společnosti. Tento krok přichází po silné rally po IPO a někteří investoři jej vnímají jako příležitost k realizaci zisků. Dodatečný kapitál by zároveň mohl podpořit budoucí expanzní iniciativy a strategické investice, které zůstávají klíčové pro dlouhodobé růstové plány společnosti.
- Super Micro Computer (SMCI.US) se obchoduje výše, protože investoři zaujímají konstruktivnější pohled na výhled společnosti. Obavy z ředění podílů akcionářů zřejmě ustupují, zatímco pozornost se znovu přesouvá k silné poptávce po serverové infrastruktuře zaměřené na AI. Očekávání pokračujícího růstu objednávek souvisejících s vysoce výkonnými výpočty a umělou inteligencí zůstávají klíčovým faktorem sentimentu vůči akcii.
- Cerebras Systems (CBRS.US) zůstává v centru pozornosti před nadcházejícím zveřejněním výsledků. Investoři pozorně sledují schopnost společnosti naplňovat růstovou strategii a udržet silné obchodní momentum. Důvěru ve výhled společnosti podpořila významná strategická partnerství oznámená v posledních měsících, která pomohla zmírnit obavy o budoucí poptávku po jejích výpočetních řešeních pro AI.
🚩 Akcie Booz Allen Hamilton: Největší poražený v americkém obranném sektoru?
Libra roste, protože trhy vítají rezignaci premiéra Keira Starmera 🇬🇧 🚀
🚨 SpaceX před otevřením trhu klesá o 4 %, je to začátek hlubší korekce?
Krypto novinky – Hackeři útočí, instituce nakupují 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.