US Open: Wall Street se odráží vzhůru, zatímco AI a polovodiče zastiňují obavy kolem Íránu

Wall Street se dnes pokouší zotavit po nedávných slabších seancích. Hlavní americké indexy otevřely výše a trhy se znovu zaměřují na riziková aktiva. Po období zvýšené nejistoty spojené s geopolitickým vývojem na Blízkém východě se objevují známky stabilizace a návratu ke konstruktivnějšímu scénáři.
Od včerejška na trzích dominovaly obavy, že rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Íránem může vést k větší nejistotě. Investoři pozorně sledují možný dopad konfliktu na ceny ropy, inflační očekávání a budoucí rozhodnutí Fedu. Jakékoli nové informace o vojenských akcích nebo možných diplomatických jednáních zůstávají faktory, které mohou rychle změnit tržní sentiment.
Dnes však trhy vykazují známky obnoveného optimismu. Aktuální předpoklad zřejmě je, že situace kolem Íránu zůstává proměnlivá, ale stále existuje prostor pro jednání a snahu zabránit další eskalaci. Kapitál se proto postupně vrací do akcií, zatímco prodejní tlak z posledních seancí polevil.
Jedním z nejsilnějších motorů dnešního odrazu je technologický sektor, zejména společnosti napojené na polovodiče. Výrobci čipů se zotavují z nedávného tlaku a těží ze zlepšujícího se sentimentu kolem čínského technologického sektoru. Po nedávných poklesech trhy využívají nižší cenové úrovně, zatímco umělá inteligence a rostoucí poptávka po pokročilých čipech se znovu stávají klíčovými tématy.
Pozornost mezitím zůstává také u ekonomických dat z USA. Nejnovější údaje z trhu práce ukázaly, že počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti znovu mírně klesl, což naznačuje, že podmínky zaměstnanosti v USA zůstávají relativně stabilní. Jde o důležitý signál, protože odolný trh práce snižuje obavy z prudkého zpomalení ekonomiky.
Zároveň zůstává pro trhy klíčovým tématem Federální rezervní systém. Nejnovější zápis ze zasedání FOMC ukázal, že tvůrci měnové politiky zůstávají opatrní a dál zdůrazňují riziko přetrvávající inflace. Jestřábější postoj Fedu omezuje očekávání rychlého snižování úrokových sazeb, což zůstává jedním z hlavních faktorů ovlivňujících ocenění aktiv.
Dnešní odraz na Wall Street proto působí spíše jako pokus o stabilizaci po nedávných turbulencích než jako plný návrat optimismu. Trhy dál balancují mezi třemi hlavními faktory: geopolitickým vývojem, silou americké ekonomiky a budoucí trajektorií měnové politiky. Prozatím se zdá, že kupci získávají převahu, ale trhy zůstávají velmi citlivé na další vývoj kolem Íránu i komentáře Fedu. Dnešní seance ukazuje, že navzdory více zdrojům nejistoty zůstává chuť riskovat přítomná, zejména když se objevují signály možné stabilizace situace.
Futures na S&P 500 (US500) se dnes obchodují výše a trhy vstupují do seance v mírně pozitivnější náladě navzdory pokračující geopolitické nejistotě. Po nedávné volatilitě spojené s napětím mezi Spojenými státy a Íránem investoři vykazují jen omezené známky paniky, zatímco pozornost se postupně přesouvá k nadcházející výsledkové sezoně. Trhy zřejmě započítávají možnost, že současná výměna palby mezi USA a Íránem zůstane omezená a nepřeroste v širší konflikt. Skutečnost, že diplomatické kanály zůstávají otevřené, zároveň pomáhá části investorů udržet si opatrný optimismus.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Akcie Micronu (MU.US) během dnešní seance rostou poté, co společnost oznámila výrazné rozšíření investičních plánů ve Spojených státech, které by měly do roku 2035 přesáhnout 250 miliard USD. Firma chce rozšířit domácí výrobu paměťových čipů a reaguje tak na rostoucí poptávku taženou rozvojem umělé inteligence a expanzí datových center. Trhy na oznámení reagují pozitivně, protože investice Micronu zapadají do širšího trendu navyšování výrobních kapacit v polovodičovém sektoru.
- Akcie Cerebras Systems (CBRS.US) během běžného obchodování také posilují poté, co společnost oznámila plány na mnohamiliardové investice do AI infrastruktury napříč Evropou. Firma chce v regionu výrazně rozšířit výpočetní kapacitu, přičemž část nové infrastruktury by měla podporovat projekty OpenAI. To posiluje pozitivní narativ kolem sektoru umělé inteligence.
- Akcie PepsiCo (PEP.US) jsou dnes pod tlakem, přestože společnost vykázala solidní tržby za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání trhu. Negativní reakci trhu vyvolaly hlavně obavy z budoucího růstu tržeb a signály, že přetrvávající inflace a ekonomická nejistota mohou vést spotřebitele k opatrnějším výdajům. Trhy se soustředí na širší problém, kterému čelí spotřebitelské firmy, kdy jsou zákazníci stále selektivnější navzdory silným celkovým tržbám.
- Akcie IBM (IBM.US) jsou dnes pod tlakem a klesají přibližně o 3 % po zprávách, že Starbucks (SBUX.US) vyvíjí vlastní nástroje založené na umělé inteligenci, které by v budoucnu mohly nahradit některá technologická řešení aktuálně poskytovaná externími dodavateli, včetně IBM. Trhy se obávají, že rostoucí využívání interně vyvíjených AI systémů může snížit poptávku po tradičním softwaru a technologických službách. Pro IBM to zdůrazňuje širší změnu v odvětví, protože firmy se stále více snaží budovat vlastní řešení řízená AI, což může změnit vztah mezi podniky a technologickými dodavateli.
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