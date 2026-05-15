Trump a Si řešili pravidla pro umělou inteligenci i čipy Nvidia 💾

- Trump uvedl, že se Si Ťin-pchingem jednal o bezpečnostních pravidlech pro umělou inteligenci i o čipech Nvidia H200.
- USA se obávají zneužívání amerických AI modelů čínskými firmami a chtějí omezit praktiky typu adversarial distillation.
- Čína zatím podle Trumpa neschválila nákupy čipů H200, protože chce rozvíjet vlastní polovodičovou soběstačnost.
- Nvidia zůstává v citlivé pozici mezi obchodním potenciálem čínského trhu a geopolitickým napětím mezi USA a Čínou.
- Trump uvedl, že se Si Ťin-pchingem jednal o bezpečnostních pravidlech pro umělou inteligenci i o čipech Nvidia H200.
- USA se obávají zneužívání amerických AI modelů čínskými firmami a chtějí omezit praktiky typu adversarial distillation.
- Čína zatím podle Trumpa neschválila nákupy čipů H200, protože chce rozvíjet vlastní polovodičovou soběstačnost.
- Nvidia zůstává v citlivé pozici mezi obchodním potenciálem čínského trhu a geopolitickým napětím mezi USA a Čínou.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že během dvoudenního summitu v Pekingu jednal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem o možných pravidlech pro umělou inteligenci a také o čipech H200 společnosti Nvidia. Podle Trumpa se obě strany bavily o možnosti spolupráce na základních „mantinelech“ pro AI, tedy pravidlech, která by měla omezit nejrizikovější způsoby využití této technologie. Detaily však prezident blíže nerozvedl a pouze uvedl, že šlo o standardní bezpečnostní rámce, o kterých se v souvislosti s AI mluví dlouhodobě.
Téma umělé inteligence se stává stále důležitější součástí americko-čínského soupeření. Spojené státy se obávají nejen vojenského a kybernetického využití pokročilých modelů, ale také toho, že čínské firmy mohou využívat výstupy amerických AI systémů k levnějšímu vývoji vlastních konkurenčních chatbotů. Tento problém se označuje jako adversarial distillation, tedy situace, kdy jedna firma nebo vývojář nepřímo těží z výsledků pokročilejšího modelu a používá je ke zrychlení vývoje vlastního systému. Washington se proto snaží nastavit pravidla, která by omezila neoprávněné získávání výstupů z modelů amerických firem, jako jsou OpenAI, Anthropic nebo Google.
Vedle bezpečnostních pravidel pro AI se na jednáních objevilo také citlivé téma polovodičů. Trump už dříve souhlasil s tím, aby Nvidia mohla do Číny dodávat své výkonné čipy H200, což představovalo zmírnění amerických omezení na vývoz pokročilých technologií. Tento krok měl potenciálně otevřít cestu k novému byznysu pro Nvidii i další americké výrobce čipů. Podle Trumpa však Čína zatím nákupy těchto čipů neschválila, protože se chce více soustředit na vývoj vlastních technologií. Jinými slovy, problém už nestojí pouze na americkém vývozním povolení, ale také na ochotě Pekingu dovolit čínským firmám takové čipy skutečně nakupovat.
Tento vývoj ukazuje složitou pozici Nvidie. Firma má na čínském trhu stále obrovský obchodní potenciál, ale zároveň se ocitá mezi dvěma politickými tlaky. Washington se snaží zabránit tomu, aby nejpokročilejší americké technologie urychlovaly čínský pokrok v AI, zatímco Peking usiluje o větší soběstačnost v polovodičích a podporuje domácí šampiony, například Huawei. Čína už dříve odmítla dovoz méně pokročilých čipů Nvidia H20, což naznačilo, že nechce být dlouhodobě závislá na upravených verzích amerických technologií určených speciálně pro čínský trh.
Pro Nvidii je proto situace nejednoznačná. Na jedné straně existuje možnost, že se prodeje čipů H200 do Číny nakonec rozběhnou, zejména pokud se podaří najít politický kompromis mezi Washingtonem a Pekingem. Na druhé straně ale čínské úřady mohou nákupy brzdit, aby podpořily domácí alternativy a snížily závislost na amerických dodavatelích. Přítomnost Jensena Huanga v Trumpově delegaci zvýšila očekávání, že by se v otázce prodeje pokročilých čipů mohl objevit posun, ale zatím není jasné, zda se politická jednání skutečně promění v nové objednávky.
Celkově summit ukazuje, že umělá inteligence a polovodiče se stávají jedním z nejcitlivějších bodů vztahů mezi USA a Čínou. Nejde už pouze o obchodní spor, ale o strategickou kontrolu nad technologiemi, které mohou rozhodovat o ekonomické konkurenceschopnosti, kybernetické bezpečnosti i vojenské převaze. Trumpova slova naznačují ochotu otevřít komunikační kanál pro AI bezpečnost, ale zároveň zůstává zřejmé, že obě mocnosti si chtějí chránit vlastní technologické zájmy. Pro trhy to znamená, že akcie firem jako Nvidia, ale i dalších polovodičových a AI společností, budou nadále velmi citlivé na jakýkoli signál z americko-čínských jednání.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Shrnutí trhů: Akcie a kovy klesají, protože summit Trump–Xi neprolomil patovou situaci kolem Íránu 📉 (15.05.2026)
🌍 Čína hledá více ropy z USA, zatímco OPEC+ řeší krizi v Hormuzu 🛢️
Shrnutí trhů: Co znamená Trumpova návštěva Pekingu pro trhy?
Trump a Si jednají, Peking tlačí na Washington přes americké hovězí 🐂
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.