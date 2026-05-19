Náhled tržeb Nvidia: Zachrání růst trhu?

Největší veřejně obchodovaná společnost na světě zveřejní své výsledky ve středu po uzavření obchodování v USA. Jaká jsou očekávání a co říkají o tom, kde se trhy nacházejí?
Fenomén, který byl během výsledkové sezony opakovaně patrný, je očekávání trhu ohledně výsledků Nvidia. Ty zjednodušeně, ale do značné míry přesně slouží jako barometr síly expanze valuací tažené vlnou AI. Tentokrát tomu není jinak. Trh však začíná pochybovat ne tolik o samotné investiční tezi, ale spíše se ohýbá pod tlakem makroekonomického prostředí.
Masivní výdaje na CAPEX, které jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení zisků očekávaných investory, jsou nyní zpochybňovány kvůli rostoucím výnosům dluhopisů.
Očekávání výsledků jsou podle standardů, na které si investoři a technologičtí lídři zvykli, konzervativní.
- Tržby za 1. čtvrtletí 2026 se očekávají kolem 78,8 miliardy USD, což představuje přibližně 78% meziroční růst.
- EPS se očekává zhruba na úrovni 1,75 USD, což znamená 127% meziroční růst.
- To by se mělo promítnout do provozní marže ve výši 75 % a čisté marže ve výši 55 %.
Je také pravděpodobné, že důležitější než samotné celkové tržby budou tempa růstu jednotlivých segmentů.
- Zatímco segment výpočetní techniky, který tvoří přibližně 80 % tržeb, by měl růst „pouze“ o 78 %, síťový segment by měl vzrůst o více než 150 %.
Šance na úspěch
Navzdory složitosti finančních a technických otázek spojených s investováním do AI nebo polovodičových společností a navzdory mnoha nejistotám ohledně kvality a udržitelnosti růstu v tomto sektoru je Nvidia v jeho rámci neobvykle předvídatelným hráčem.
Více než polovina tržeb Nvidia pochází pouze od čtyř společností: Microsoft, Amazon, SMC a Google, přičemž samotné společnosti Microsoft a Amazon tvoří 36 % tržeb. V běžném tržním kontextu by to představovalo významné riziko, ale v konkrétním případě Nvidia to působí v její prospěch. Všechny tyto společnosti nadále navyšují své rozpočty na CAPEX, které z velké části směřují do nákupů od Nvidia. Dokud jejich CAPEX poroste, měly by růst i tržby Nvidia.
Je vrchol za námi?
Ačkoli nelze v blízké budoucnosti očekávat pokles zisků Nvidia, ani tempa jejich růstu, mnoho ukazatelů naznačuje, že nejlepší období společnosti už může být za ní. Proč?
Klíčovými ukazateli jsou ROIC a WACC.
- Návratnost investovaného kapitálu (ROIC) dosáhla vrcholu v polovině roku 2024, tedy ve fiskálním 3. čtvrtletí 2025, na úrovni 95 %. Od té doby stabilně klesá na 78,9 %. To je stále působivá úroveň, ale jde o jasný signál, že segment, ve kterém Nvidia působí, pravděpodobně prošel svou nejdynamičtější růstovou fází, i když zůstává vysoce ziskový ve srovnání se širším trhem.
- Důležité jsou také podmínky financování. Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) za poslední čtyři čtvrtletí vzrostly z 13,8 % na 16,5 %. Stalo se to navzdory klesajícím úrokovým sazbám. Jasně to naznačuje, že přebytečná likvidita na trhu slábne. Samotná Nvidia není pod stejným přímým tlakem financování CAPEX jako hyperscaleři, ti jsou však jejími hlavními zákazníky. Tlak na CAPEX je tlakem na výsledky Nvidia. Další růst WACC by mohl signalizovat rostoucí pesimismus mezi věřiteli a investory. Čím větší by tento růst byl, tím silnější by byl i pesimismus.
- Proč by ale společnost, která čtvrtletně vydělává 42 miliard USD čistého zisku, vůbec potřebovala dodatečné financování? Protože aby ospravedlnila svou valuaci, musí zároveň udržovat program zpětného odkupu akcií a investovat stále více.
- Záporné peněžní toky v kategorii „ostatní“ investice vzrostly z 3,6 miliardy USD na začátku loňského roku na 16,4 miliardy USD v předchozím čtvrtletí. To představuje nárůst o 450 %.
- Zpětné odkupy akcií zároveň zpomalily z 13,7 miliardy USD na 3,8 miliardy USD. To je jasný signál změny priorit. Firma se přesouvá od odměňování akcionářů k investicím. A tyto investice jsou stále méně ziskové.
Závěr
Z historického pohledu zůstává růst Nvidia fenomenální a společnost je stále mimořádně zisková. Výrazné poklesy nebo zklamání při nadcházejících výsledkových konferencích by se neměly očekávat, i když nejsou nemožné.
Bez ohledu na zveřejněné výsledky a případné překonání konsenzu se však v pozadí objevují trhliny. A právě ty bude trh pravděpodobně ignorovat až do posledního okamžiku. Samotný růst tržeb už zároveň nebude stačit k výraznému navýšení už tak vysokých valuací. K tomu by byl potřeba optimistický výhled a nové růstové kanály, pro což aktuálně neexistují důkazy.
NVDA.US (D1)
Cena prorazila z širokého konsolidačního kanálu mezi 209 USD a 156 USD a zároveň se dostala nad horní hranici uptrendové linie z roku 2024. Po proražení akcie rychle ztratila momentum poté, co RSI překročilo hodnotu 74 a cena dosáhla rezistence na úrovni 161,8 Fibonacciho.
Aktuálně by na základě reakcí na Fibonacciho úrovních a struktury klouzavých průměrů byl základním scénářem konsolidace v pásmu 209–235 USD, s možností proražení směrem vzhůru a pohybu k úrovni 261,8 Fibonacciho.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Trump a Si řešili pravidla pro umělou inteligenci i čipy Nvidia 💾
🟠 Měď se blíží historickým maximům kvůli nedostatku síry a AI boomu
Pomůže OpenAI firmám se zaváděním AI?
Target Hospitality: Vyplácí se pivot do AI?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.