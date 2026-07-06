US100: ISM a polovodiče v centru pozornosti po prodlouženém víkendu

Americký akciový trh se po skončení prodlouženého víkendu vrací k obchodování. Úvod seance nepřináší jasné pohyby hlavních indexů. Futures na US100 rostou přibližně o 0,2 % a nacházejí se mírně pod úrovní 30 000 bodů.
V pondělí trhu chybí významné impulsy z firemních zpráv, přesto nadále bedlivě sleduje polovodičové společnosti, které minulý týden výrazně klesly. V centru pozornosti jsou makroekonomická data související se sektorem mimo zpracovatelský průmysl.
Firemní zprávy:
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Broadcom (AVGO.US): Jeden z lídrů polovodičového sektoru na začátku americké seance výrazně roste a zlepšuje sentiment v odvětví. Akcie posilují přibližně o 5 %. Pohyb je tažen zprávami o rozšířené spolupráci mezi společností a Applem. Partnerství má trvat do roku 2031 a zahrnuje vývoj nových ASIC čipů pro Apple.
- TeraWulf (WULF.US): Společnost zabývající se těžbou Bitcoinu podepsala dlouhodobou nájemní smlouvu na jednu ze svých lokalit se společností Anthropic. Akcie rostou o více než 15 %.
- Seer (SEER.US): Společnost zabývající se výzkumem proteinů roste o více než 30 % poté, co CEO navrhl stažení společnosti z burzy za cenu s jasnou prémií vůči tržní ceně.
- MicroStrategy (MSTR.US): Valuace společnosti klesá přibližně o 1,5 % po zprávách o dalších tranších prodejů Bitcoinu za účelem výplaty dividend investorům. Společnost také reportuje nerealizované ztráty z digitálních aktiv ve výši 8,32 miliardy USD. Bitcoin po této zprávě klesá a dostává se pod 62 000 USD.
- Zim Integrated (ZIM.US): Cena akcií klesá o více než 6 % poté, co se izraelský premiér vyjádřil k dlouho spekulovanému možnému prodeji společnosti a uvedl, že se neplánuje.
- DataDog (DDOG.US): Společnost obdržela aktualizované doporučení od Bernstein, po němž klesá o více než 4 %.
Technická analýza US100 (D1)
Cena osciluje kolem rezistence na úrovni Fibonacciho retracementu 38,2 %, ale do zóny rezistence zřetelně vstupuje nabídka. Korekce zůstává mělká a RSI se mezitím normalizovalo. Momentum průměrů EMA zároveň zůstává jasně býčí. Pokud si prodejci udrží iniciativu, další cílovou úrovní by byla hladina Fibonacciho retracementu 61,8 %, kolem 28 445 bodů. Zdroj: xStation
Makroekonomická data:
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PMI ve službách vyšel mírně pod očekáváním (51,2 vs. 51,4), stále však představuje nárůst oproti předchozí hodnotě 50,7.
- Index ISM mimo zpracovatelský sektor dosáhl 54 bodů, mírně pod očekáváním trhu (54,2). Cenový subindex byl nad očekáváním a ukázal na vyšší než předpokládaný růst cen (67,7 vs. 67,5). Těmto údajům může být věnována větší pozornost než dříve kvůli odklonu K. Warshe od politiky „dopředného výhledu“. Totéž platí pro dnešní konferenci Christophera Wallera z FOMC.
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