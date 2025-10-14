US100 ztrácí 1 % 📉

- Čína oznámila sankce vůči americkým subjektům napojeným na jednoho z největších jihokorejských lodních stavitelů.
- Investoři se obávají, že obchodní eskalace mezi USA a Čínou potrvá déle.
- Akcie Goldman Sachs a BlackRock klesají v premarketu navzdory solidním výsledkům za 3. čtvrtletí.
Americké akcie prudce oslabily poté, co Čína vyostřila obchodní spor se Spojenými státy, čímž znovu oživila obavy z obnovené konfrontace mezi Pekingem a Washingtonem.
Eskalace přichází v době, kdy se akciové trhy již nacházejí na zvýšených valuacích po několikaměsíčním růstu. Čína oznámila sankce vůči americkým subjektům napojeným na jednoho z největších jihokorejských lodních stavitelů a signalizovala, že mohou následovat další opatření.
Důležité je, že naposledy USA oznámily vojenské partnerství s Jižní Koreou v oblasti stavby námořních lodí.
Pozornost investorů se nyní obrací k neoficiálnímu startu výsledkové sezóny.
Akcie BlackRock klesly v after-marketu o téměř 1 % navzdory velmi silnému výsledku za 3. čtvrtletí, zatímco akcie Goldman Sachs oslabily o 2 % po zveřejnění výsledků.
Obchodníci budou pozorně sledovat náznaky ohledně udržitelnosti investic do AI a možných dopadů vyšších cel v nadcházejících měsících.
US100 dnes ztrácí 1 % a klesá na 24 600 bodů, přičemž se snaží udržet nad úrovní EMA 50.
Průraz pod 24 300 bodů by mohl otevřít prostor pro hlubší výprodej.
