➡️US500 limituje poklesy před ADP

Indexy na Wall Street se před klíčovými údaji z trhu práce stabilizují

US500 se dnes pokouší odrazit po výrazném poklesu v první polovině týdne. Pozoruhodné je, že jsme také svědky silného růstu cen dluhopisů, což by teoreticky mělo podpořit růstový pohyb Wall Street.

Po včerejší zprávě JOLTS se dnes dočkáme dalších zásadních údajů z amerického trhu práce. Stojí za to zdůraznit, že včerejší slabý údaj se týkal července, což se shoduje s velmi slabým předchozím údajem NFP. Očekává se, že dnešní zpráva ADP vykáže oproti předchozímu čtení oživení. ADP by měla vykázat nárůst na 145 tis. oproti předchozí srpnové úrovni 122 tis. Ačkoli zpráva ADP byla v posledních dvou letech spíše slabým ukazatelem NFP, v posledních třech měsících je patrný pokles rozdílu mezi těmito dvěma zprávami. Proto existuje šance, že dnešní údaj ADP udá tón indexům na Wall Street a dolaru.

Stojí za to připomenout, že červencové údaje o počtu pracovních míst zveřejněné na začátku srpna, které dosáhly 114 tisíc (s očekávaným odrazem na 160 tisíc za srpen), vedly ke značným obavám o zdraví americké ekonomiky, což na začátku srpna vyústilo v masivní korekci téměř 10 % US500. Oživení zaměstnanosti v USA by mělo obnovit náladu na trhu, ale na druhé straně by další slabý údaj blížící se 100 tis. mohl oživit obavy trhu a zároveň výrazně zvýšit pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bazických bodů během zářijového zasedání Fedu, které je naplánováno na 18. září.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

US500

US500 se dnes pokouší o odraz, přičemž pod úrovní 5530 se vytvářejí jasné spodní stíny svíček. Na úrovni 5555 však můžeme zaznamenat rezistenci v podobě 23,6 Fibonacciho retracementu nedávné vzestupné vlny. Klíčová zóna poptávky se nachází na úrovni 5500 spolu s 38,2 Fibonacciho retracementem. Výrazně nižší hodnota, než je konsensus, by měla vést k prolomení výše zmíněné podpory. Na druhou stranu čtení blížící se 180-200 tisícům by mohlo vést k proražení nad 5600 bodů. Čtení blízké konsenzu by mělo umožnit mírný odraz k úrovni 5555.