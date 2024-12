➡️ US500 posiluje před rozhodnutím Fedu

Sníží Fed sazby naposledy v tomto cyklu? 💵 Trhy očekávají rozhodnutí FOMC dnes ve 20:00

Rozhodnutí americké centrální banky Fed bude oznámeno dnes v 19:00 GMT, přičemž tisková konference předsedy Jeroma Powella začne o půl hodiny později. Kromě úrovně úrokových sazeb a prohlášení se ve stejný čas dozvíme také nejnovější makroekonomické projekce a slavný graf bodových odhadů (dot-plot), který ukazuje očekávání amerických centrálních bankéřů ohledně budoucích úrovní sazeb.

Poslední data z americké ekonomiky dnes dodala trhu sebedůvěru, ale klíčovou reakcí bude to, co se stane se sazbami příští rok. V poslední době se často hovoří o tzv. „jestřábím snížení sazeb“ a o možnosti pozdržení dalších snižování. Je však možné, že dnešní snížení bude poslední v tomto cyklu?

Tržní očekávání:

Inflace CPI a jádrové CPI za listopad vzrostla, jak trh očekával. Výsledky nebyly překvapivé, což pravděpodobně posílilo názor tvůrců politik, že dnešní snížení sazeb je oprávněné. Trh vidí 99% pravděpodobnost dnešního snížení sazeb .

Situace se však jeví zajímavější pro příští období: 17% pravděpodobnost zvýšení sazeb v lednu 2025 52% pravděpodobnost zvýšení sazeb v březnu 2025 , kombinovaná pravděpodobnost s lednem je necelých 68 % Pro červen 2025 je stále započítána neúplná pravděpodobnost snížení sazeb !





Tržní očekávání ohledně úrokových sazeb na příští rok. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Trh změnil svůj přístup poměrně dramaticky. Ještě před několika měsíci očekával sazby na úrovni 3 % v polovině roku 2025. Nyní je očekávána sazba 4,0 % v polovině roku, zatímco do konce příštího roku by sazby mohly dosáhnout minimálně 3,75 %.

To, jak trh vnímá budoucnost, je velmi důležité. Křivka futures na sazby vzrostla dramaticky ve srovnání s předchozím zasedáním. Dá se předpokládat, že očekávání samotných bankéřů se také významně změní.

Medián pro příští rok ukazoval na 3,4 %, zatímco medián pro rok 2026 (stejně jako pro rok 2027 a dlouhodobý horizont) ukazoval 2,9 %. Za předpokladu dnešního snížení by hlavní rozmezí sazeb bylo 4,5 %, což by naznačovalo výhled na tři snížení sazeb příští rok. Očekáváme, že Fed sníží svá očekávání o alespoň jedno snížení sazeb příští rok.

Žádná změna v očekávání by byla trhem vnímána jako holubičí. Nicméně pokud by se inflace zvýšila na 2,5 % a neutrální reálná úroková sazba byla odhadnuta na 1,75 %, pak by bylo možné započítat nominální neutrální sazbu na úrovni 4,3 %. To by naznačovalo, že dnešní pohyb sazeb by mohl být poslední. I když to není základní scénář, nelze ho zcela vyloučit.

Dot-chart pravděpodobně ukáže nižší očekávané sazby pro roky 2025 a 2026. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Co ukážou makroekonomické projekce?

Příští rok je nejistý kvůli Trumpovým politikám. Protekcionistická opatření povedou k uvolněné fiskální politice, což by mohlo vést k vyšší inflaci. Růst HDP byl letos solidní, takže Fed si může potenciálně dovolit odložit snižování sazeb na delší dobu. Pokud projekce ukážou růst silnější než 2,0 %, mohlo by to naznačovat restriktivnější přístup Fedu.

To samé platí pro inflaci. Nedávno byla projekce jádrové inflace pro rok 2025 snížena na 2,2 %. Pokud však bude zvýšena na 2,5 %, implikovalo by to vyšší neutrální úrokovou sazbu. Fed stále vidí návrat k cíli v roce 2026. Změna v projekcích by mohla naznačovat jestřábí přístup do budoucna.



Zářijové makroekonomické prognózy. Zdroj: US Federal Reserve

Jak bude trh reagovat?

Teoreticky jestřábí snížení sazeb, tedy naznačení, že na další snížení bude nutné čekat, by mohlo vést k dočasnému výprodeji na Wall Street a k posílení amerického dolaru. Výnosy z 10letých dluhopisů vzrostly na 4,4 %, což naznačuje, že trh očekává vyšší neutrální úrokové sazby. Mohly by však vyšší sazby být překážkou pro Wall Street? Ne nutně.

Současná situace je srovnávána s lety 1996 a 2019. Tehdy cykly snižování sazeb zahrnovaly 3 kroky (samozřejmě v roce 2020 byla pandemie a tyto snížení nepočítáme). Navzdory přerušení snižování sazeb v těchto dvou případech S&P 500 vzrostl v prvním případě o více než 30 % od posledního snížení, zatímco v druhém případě o 12 % (zde samozřejmě vše zastavila pandemie).

S&P 500 a úrokové sazby v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pokud je ekonomika silná a kroky nové administrativy podporují americké společnosti, mělo by to prospět hlavnímu indexu, i když samozřejmě nelze v krátkodobém horizontu vyloučit korekci. Kromě toho by samotná pauza ve snižování sazeb mohla být pozitivní pro dolar, což by mohlo posunout EURUSD pod paritu v příštím roce.

US500 dnes hájí klíčovou podporu na úrovni 6050 bodů. Kromě toho po dnešku dojde k rolloveru přibližně o 70 bodů výše. Pokud bude Fed dnes jestřábí, nelze vyloučit korekci. Na druhé straně se cena zítra otevře výše, a navíc máme podporu na úrovni 6000 bodů a vzestupnou trendovou linii. Vzhledem k tomu nelze vyloučit, že později v tomto roce na akciovém trhu uvidíme Santa Claus rally a budou otestována nová historická maxima. Zdroj: xStation5