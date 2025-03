⏫US500 roste o 0,5 % před CPI

Zlepšená nálada na trhu umožňuje určité zotavení ze ztrát na Wall Street před zveřejněním klíčových údajů ve 13:30🚨💡

Údaje o inflaci CPI v USA za únor budou klíčovým makroekonomickým reportem tohoto týdne.

Zatímco celý svět se v současnosti zaměřuje na cla, ekonomickou nejistotu v USA a možné příměří na Ukrajině, otázka inflace by mohla výrazně ovlivnit měnovou politiku Fedu, což nadále hraje klíčovou roli pro dolar. Co lze očekávat od dnešní zprávy o CPI?

Očekávání trhu

Trh poměrně jasně naznačuje, že očekává pokles inflace na 2,9 % r/r po několika měsících růstu.

po několika měsících růstu. Inflační futures naznačují výsledek 2,9 % (stojí však za zmínku, že stejný odhad měly i v lednu).

(stojí však za zmínku, že stejný odhad měly i v lednu). Základní faktory ukazují, že inflace by neměla růst, pokud meziměsíční nárůst nepřekročí 0,5 % m/m .

. Tento report zároveň ukáže, že inflace stále zůstává na zvýšené úrovni .

. Očekává se mírný pokles jádrové inflace na 3,2 % r/r z předchozích 3,3 % r/r .

na z předchozích . Meziměsíční inflace bude důležitá po nedávném výrazném růstu. Tempo růstu cen by mělo zpomalit na 0,3 % m/m po předchozím zvýšení kolem 0,5 % m/m .

po předchozím zvýšení kolem . Fed stále zastává názor, že pro dosažení inflačního cíle nesmí inflace výrazně překročit 0,2 % m/m . Inflace v posledních dvou letech rostla v průměru o 0,25 % , zatímco v posledních 10 letech činil průměr 0,26 % .

. Inflace v posledních dvou letech rostla v průměru o , zatímco v posledních 10 letech činil průměr . Očekává se také růst jádrové inflace o 0,3 % m/m.

Nedávné zprávy o průzkumech mezi podnikateli v USA naznačují rostoucí cenový tlak, který může mít brzy vliv na udržení inflace na vysoké úrovni po delší dobu. Source: Zdroj: Macrobond, XTB

Je třeba připomenout, že dříve jsme zaznamenali obrovský skok v měsíční inflaci, který byl způsoben růstem nájemného a cen plynu a elektřiny. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Teoreticky bychom se v únoru měli dočkat negativního vlivu inflace pohonných hmot vzhledem k poklesu cen ropy a pohonných hmot. Source: Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflace ve službách zůstává záhadou, protože v poslední době výrazně zpomalila, ale subindex cen ISM naznačuje, že další poklesy mohou být již omezené. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Na co dalšího se zaměřit?

BLS zvyšuje váhu zboží oproti službám v inflaci , což by mohlo mít vážné důsledky, pokud budou i nadále uvalována cla na zahraniční produkty.

, což by mohlo mít vážné důsledky, pokud budou i nadále uvalována cla na zahraniční produkty. BLS zvyšuje podíl inflace automobilů v CPI , což by mohlo mít významné dopady, pokud dojde k opětovnému růstu cen.

, což by mohlo mít významné dopady, pokud dojde k opětovnému růstu cen. BLS mírně snižuje váhu inflace nájmů , což by mohlo podpořit pokles jádrové inflace, pokud bude současný trend pokračovat.

, což by mohlo podpořit pokles jádrové inflace, pokud bude současný trend pokračovat. Ceny potravin mohou mít menší dopad na inflaci. Růst cen vajec, které v posledních měsících výrazně zdražily, zpomalil.

Růst cen vajec, které v posledních měsících výrazně zdražily, zpomalil. Očekávají se další poklesy cen v sektoru jádrových služeb, například u hotelových služeb, letenek a pojištění automobilů.

Ceny ojetých automobilů klesly, což by se mělo projevit i v únorové inflaci. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflace nájmů stále zůstává největší kategorií z hlediska příspěvku k celkové inflaci. Index Case-Shiller může naznačovat konec poklesu v této kategorii, zároveň však nové nájemní ceny klesají velmi prudce, což by mohlo převážit a podpořit další pokles celkové inflace nájmů. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zareaguje trh?

Dnešní data pravděpodobně nezmění pohled Fedu na situaci s inflací. Tento report by měl být výrazně lepší než lednový, avšak je nutné zohlednit začínající dopad cel na inflaci, i když zatím ve velmi omezené míře. Největší dopad na inflaci se očekává ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Pokud dnešní údaje ukážou pokles inflace nebo větší pokles, než se očekává, může to podpořit další růst na Wall Street, která by se mohla pokusit umazat předchozí ztráty. Nižší inflace by mohla být signálem možného budoucího snižování sazeb, které je však stále nejisté.

Jerome Powell ve svém posledním projevu naznačil, že inflace zůstává vysoká a trh práce je stále silný, což teoreticky vylučuje možnost brzkého snížení sazeb. Nicméně pokud by inflace začala rychleji klesat, existuje šance na rychlejší reakci Fedu.

V současné době se počítá se třemi sníženími ze strany Fedu, přičemž první snížení proběhne letos v červnu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

US500 ztrácí od začátku roku 5 %, od historického maxima přes 8 %

Poklesy na indexu US500 jsou jednoznačně taženy skupinou Mag7, která od začátku roku ztratila 15 % své hodnoty.

Klíčové technické úrovně

Aktuálně se testuje velmi důležitá úroveň podpory kolem 5600 bodů , která je tvořena 161,8% retracementem posledního růstového impulzu .

kolem , která je tvořena . Zároveň se testuje pásmo předchozí největší korekce v rámci růstového trendu .

. Nejbližší důležitá rezistence se nachází v oblasti 5670–5700 bodů, kde se nachází 23,6% retracement celého posledního poklesu a zároveň 250denní klouzavý průměr.

Tato úroveň je klíčová – pokud se cena vrátí nad 5700 bodů, může se opět rozvinout růstový scénář. Naopak pokud se nepodaří rezistenci překonat, může dojít k opakování scénáře z roku 2022, kdy 250denní průměr zůstával prolomený více než rok.

Zdroj: xStation5