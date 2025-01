⌚ US500 snižuje ztráty před zprávou o NFP

📈Futures na americké akcie snižují dřívější ztráty z asijské obchodní seance, protože investoři čekají na klíčovou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor.

Americký úřad pro statistiku práce zveřejní údaje o zaměstnanosti ve 14:30.

Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg předpokládají, že údaj o NFP se bude pohybovat mezi 160 000 a 165 000.

Očekává se, že míra nezaměstnanosti zůstane stabilní na úrovni 4,2 %, i když některé prognózy naznačují možný nárůst na 4,3 %.

Silný výsledek NFP by podtrhl odolnost americké ekonomiky, posílil by dolar, podpořil zisky Wall Street a potenciálně posílil jestřábí postoj Federálního rezervního systému.

Údaje o zaměstnanosti předcházejí pozitivní očekávání

Tržní konsenzus ukazuje na výrazný nárůst zaměstnanosti v USA za prosinec. Zatímco konsenzus se soustřeďuje kolem 160 000-165 000, Bloomberg Economics předpokládá údaj až o 100 000 vyšší s odvoláním na sezónnost údajů. Předpokládá se, že mzdy v soukromém sektoru vzrostou o 135 000, což je údaj, který je třeba porovnat s neuspokojivou zprávou ADP, která vykázala pouze 122 000 nových pracovních míst. Dnešní údaj by měl být teoreticky silnější, nadprůměrný, a to díky kompenzaci nízkého růstu zaměstnanosti v říjnu, kdy byly Spojené státy ovlivněny hurikány.

Americký trh práce zůstává stabilní, o čemž svědčí počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti pohybující se poblíž 200 000. Prosincová sezónnost spojená s najímáním zaměstnanců o svátcích by teoreticky měla podpořit vyšší hodnotu NFP. Z pohledu Federálního rezervního systému však budou klíčové údaje o mzdách. Konsenzuální prognózy neukazují na žádný ohňostroj a naznačují, že meziroční tempo růstu se udrží na 4,0 % a měsíční tempo růstu se sníží z 0,4 % meziměsíčně na 0,3 % meziměsíčně. Překvapení ve výši 0,5 % meziměsíčně nebo vyšší by mohlo znamenat potenciální oživení inflačních tlaků.

V poslední době došlo k výraznému zlepšení nálady malých podniků v USA, což by mělo podpořit oživení náboru nových zaměstnanců. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Mzdový fond v USA pokračuje ve zdravém růstu nad 2 % ročně. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.

Zaměřuje se Fed stále na data?

Fed v poslední době změnil svůj přístup k měnové politice a signalizuje, že není třeba bezprostředně snižovat sazby, ačkoli ještě v září prohlašoval, že bude věnovat větší pozornost trhu práce. V současné době trh práce nepředstavuje hrozbu. Údaj pod 100 000 a zvýšení míry nezaměstnanosti by však mohly Fed přimět k přehodnocení výhledu měnové politiky holubičí optikou. Pokud údaje zůstanou silné, měl by současný vývoj na trhu přetrvat.

Potenciální reakce trhu

Index US500 v prvních hodinách obchodování po znovuotevření zpočátku klesal, ale od začátku evropské seance tyto ztráty získává zpět. Několik hodin před zveřejněním NFP index klesl o necelé 0,1 %. Vzhledem k současnému dobře nastavenému trendu měnové politiky by solidní čtení nemělo s US500 výrazně pohnout. Dobrá data by mohla indexy podpořit. Na druhou stranu slabé údaje by mohly změnit očekávání Fedu, ale zároveň vyvolat obavy o hospodářský růst USA. Proto by slabý tisk NFP pravděpodobně vyvolal počáteční výprodej indexu US500. Pokles pod 5 900 bodů je však dnes nepravděpodobný, neboť rostoucí trendová linie, která zároveň tvoří spodní hranici trojúhelníkového obrazce, by měla poskytnout podporu. Nedávná cenová akce naznačuje nákupní zájem nad úrovní 5 900 bodů, což by mohlo US500 v blízké budoucnosti posunout k otestování pásma 5 960-5 975 bodů.

Zdroj: xStation5