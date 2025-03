US500 zpět k výprodeji 📉

🚨 Trump oznamuje vyšší cla na ocel a hliník z Kanady

Americké akciové indexy zahájily úterní obchodní seanci poklesem. US500 již klesl o téměř 0,85 % poté, co Bílý dům oznámil změny v obchodní politice s Kanadou. Donald Trump nařídil ministru obchodu zavést dodatečná cla v rozmezí 25 % až 50 % na veškerou ocel a hliník dovážené z Kanady do USA. Tyto změny vstoupí v platnost od zítřka. Dále americký prezident uvedl, že cla na automobily dovážené do USA se výrazně zvýší od 2. dubna, pokud Kanada nesníží jiná cla.

Kanadská strana prohlásila, že nová rozhodnutí Bílého domu nepovedou k odstranění stávajících cel na americké zboží. Premiér provincie Ontario uvedl, že jeho administrativa spolu s celou zemí neustoupí, dokud Trumpova cla nebudou zcela zrušena. Tato zpráva poslala měnový pár USDCAD o téměř 0,8 % výše.





Je důležité si uvědomit, že obchodní válka mezi USA a Kanadou je pro Kanadu výrazně škodlivější. USA jsou hlavním odběratelem kanadského zboží – 72,5 % kanadského exportu směřuje do USA, zatímco 60,7 % kanadského importu pochází z USA. To samé však neplatí opačně. Přesto Kanada zůstává jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů USA, spolu s Mexikem, eurozónou a Čínou.

US500 (M15 Interval)

Akciové indexy se během dne pokusily o růst, ale po zprávě o zvýšení cel na kanadské produkty se trh vrátil k výprodejům. US500 nejprve vzrostl o 0,70 %, ale nyní již klesá o přibližně 0,70 %, testuje nižší úrovně včerejšího poklesu kolem 5 570 bodů.

USDCAD (M15 Interval)

Ještě výraznější pohyby lze pozorovat na měnovém páru USDCAD. Zvýšená volatilita je pochopitelná, protože se jedná o další krok směrem k obchodní válce mezi USA a Kanadou. Po Trumpově oznámení o dodatečných clech pár vystřelil o 0,80 % výše.