💲USD padá před maloobchodními tržbami

Potvrdí data nutnost, aby Fed snížil sazby o 50 bps❓

Dnes ve 14:30 se dozvíme údaje o maloobchodních tržbách v USA. Po silném oživení v červenci se v srpnu očekává zpomalení kvůli slabému prodeji aut. Jak však ukazují údaje za posledních 30 let, maloobchodní tržby se 3–4 měsíce po prvním snížení úrokových sazeb odrazily.

Ospravedlní data potřebu většího řezu?

Srpnová data téměř jistě ukáží pokles maloobchodních tržeb, s ohledem na prodejní čísla v automobilovém sektoru. Za připomenutí stojí také poměrně silný odraz celkových tržeb v červenci, jehož výsledkem je poměrně vysoká základna. Dnešní data by musela ukázat nejen silnější pokles celkových tržeb, ale také pokles podkladových tržeb, aby Fed zajistil snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Jaká jsou naše očekávání trhu před dnešním čtením?

Maloobchodní tržby by měly klesnout o 0,2 % m/m ve srovnání s červencem, kdy tržby vzrostly o 1,0 % m/m. Reálné tržby by měly klesnout o 0,3 % m/m.

Očekává se, že hlavní tržby (bez prodeje aut) vzrostou o 0,2 % m/m, s předchozím nárůstem o 0,4 % m/m. V reálném vyjádření se očekává, že hlavní tržby vzrostou o 0,1 % m/m.

Očekává se, že hlavní tržby bez automobilů a pohonných hmot vzrostou o 0,3 % m/m, s předchozím nárůstem o 0,4 % m/m.

Očekává se, že kontrolní skupina (která nezahrnuje potraviny, auta, paliva a stavební materiály) reálně vzroste o 0,3 % m/ma 0,1 % m/m.

Bloomberg Economics poukazuje na to, že maloobchodní tržby se obvykle odrazily 3-4 měsíce poté, co Fed poprvé snížil úrokové sazby. Nižší úrokové sazby kreditních karet a spotřebitelských úvěrů by měly vést k mírnému oživení spotřeby.

Tržby nedávno nominálně vzrostly o 1,0 % m/m. Reálně jsme však po několika měsících stagnace zaznamenali oživení. Vzhledem k vysoké základně v červenci se nyní očekává pokles tržeb: nominálně i reálně. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Očekává se, že většina prodejních kategorií (kromě potravin) bude vykazovat pomalejší než normální tržby. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Jak bude reagovat trh?

Trh nyní oceňuje s více než 70% pravděpodobností snížení úrokové sazby Fedem o 50 bazických bodů. Data by dnes musela dopadnout výrazně hůře, než se očekávalo, aby se pravděpodobnost posunula nad 80 %. Pokles celkových tržeb je poměrně silně pravděpodobný, ale překvapení, že se oproti minulému měsíci nezmění, by bylo známkou silného spotřebitelského sentimentu, což by mohlo mít pozitivní dopad na dolar. Upozorňujeme však, že změny na měnovém trhu dnes budou spíše omezené, s ohledem na zítřejší velmi důležitou událost.

EURUSD dnes před zveřejněním dat mírně roste. Po zveřejnění extrémně slabých dat z Německa o sentimentu analytiků a investorů pár ustoupil jen minimálně. Silnější data (beze změny od předchozího měsíce) by mohla vést dvojici k ústupu do blízkosti úrovně 1,1100. Na druhou stranu, pokud by jádrové tržby nerostly proti očekávání, bylo by to známkou silné slabosti americké veřejnosti, což by pravděpodobně vedlo k růstu mezi 1,1160-1,1180.

Zdroj: xStation5