USDJPY před NFP ztrácí půdu pod nohama 📉

🚨Klíčová zpráva o trhu práce v USA ve 14:30

Investoři dnes uvidí zářijovou zprávu o americkém trhu práce. Ve 14:30 se dozvíme o aktuálním stavu americké ekonomiky a o tom, zda ospravedlňuje náhlou změnu úrokové politiky Fedu.

Co od dat očekávat?

Trh očekává, že zaměstnanost mimo zemědělství vzroste o 150 000 lidí oproti 142 000 v srpnu. Kromě toho se očekává, že míra nezaměstnanosti zůstane beze změny na 4,2 % a meziroční růst průměrného výdělku si také udrží srpnovou úroveň 3,8 %.

Před zprávou o zaměstnanosti z tohoto týdne byly ostatní ukazatele zaměstnanosti smíšené. Například počet pracovních míst v sektoru JOLTS se v srpnu zvýšil na 8,04 milionu ze 7,71 milionu v červenci a nad očekávaných 7,69 milionu. To byl nejvyšší ukazatel od května a naznačuje, že americký trh práce je stále napjatý. Tato data podporují vyšší než očekávaná čísla o zaměstnanosti, která se mohou objevit v září. Na druhé straně složka zaměstnanosti indexu ISM pro zpracovatelský průmysl v září prudce poklesla. Složka zaměstnanosti v indexu ISM pro zpracovatelský průmysl má historický vztah se zprávou o zaměstnanosti. Zářijová hodnota klesla na 43,9 z 46,0, což je hluboký pokles a jedna z nejnižších úrovní od roku 2020.

Jaká by mohla být reakce trhu? Zdá se, že zveřejnění dat v rozmezí +/- 1 směrodatné odchylky by nemělo způsobit dlouhodobou změnu v rychlém snižování úrokových sazeb, které již trh v USA nacenil, a jakékoli cenové pohyby budou pouze krátkodobou reakcí likvidity. Nicméně hodnota nad nebo pod tímto rozmezím by mohla změnit zavedené tržní základy a způsobit tak významné pohyby ve většině instrumentů. Zdroj: Bloomberg Financial LP

Trh očekává rychlé snížení úrokových sazeb

Federální rezervní systém v nedávných sděleních a rozhodnutích uvedl, že se nyní, když inflace snižuje, zaměřuje na plnou zaměstnanost jako součást svého mandátu. Proto jsou data z tohoto týdne pro trhy klíčová. Před čtením začal trh s fondy Fedu cenit ve vyhlídce na další snížení úrokové sazby o 50 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému na zasedání 7. listopadu. V současnosti existuje 32% pravděpodobnost takového snížení, což je pokles z více než 54% minulý týden. Tato očekávání také vedla ke zostření implikované křivky sazeb pro dobu splatnosti nad 6 měsíců. Trh tedy začal očekávat větší škrty na začátku, s umírněným tempem na dalších jednáních.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Údaje o zaměstnanosti často způsobují volatilitu na trzích, ale jejich dopad zůstává omezený. Za poslední rok byla průměrná reakce indexu S&P 500 na údaje o zaměstnanosti v USA 30 minut po jeho zveřejnění nižší než 0,0% růst. Největší nárůst však činil 0,37 %, zatímco reakce směrem dolů byly mírnější, přičemž největší pokles S&P 500 30 minut po zveřejnění údajů o zaměstnanosti byl pouze -0,18 %. Celkově to naznačuje, že samotná data o zaměstnanosti mají mírný dopad na hlavní americký index blue-chip.

USDJPY (interval D1)

Měnový pár USDJPY se ve středu prolomil ze sestupného kanálu a v rekordním okamžiku vzrostl o 2,5 % z trendové linie. Rezistence byla nalezena pouze při 78,6% Fibonacciho retracementu na 147,243. Tato rezistence vedla na začátku září také k poklesu, který skončil pod hranicí 140. První podporou bude 61,8% Fibonacciho retracement úroveň, která je na 50denní EMA. Prolomení této podpory by mohlo způsobit rychlý sestup k 50% Fibonacciho retracementu, který se shoduje s 50denním SMA. Úroveň 144,486 také zůstala silným odporem během pohybu nahoru. Návrat kurzu do kanálu může znamenat pokračování sestupného trendu. RSI a MACD zatím preferují býky. V případě RSI by pouze pokles pod 55 mohl signalizovat změnu trendu. U MACD stále pozorujeme silnou býčí divergenci.

Zdroj: xStation