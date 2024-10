⏬USDJPY se před NFP obchoduje níže

USD před klíčovými údaji z trhu práce nejvíce oslabuje vůči jenu 🔎

Čekají nás klíčové údaje z amerického trhu práce, které mohou zvýšit očekávání výraznějšího snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, a co je důležitější, dále zvýšit obavy spojené s recesí. Ačkoli konsenzus trhu zůstává vysoký, poslední signály naznačují, že trh práce zůstává slabý a v nadcházejících měsících může dále oslabovat. Co očekávat od dnešní zprávy a jak bude trh reagovat?

Očekávání trhu a signály z trhu práce:

Tržní konsenzus pro dnešní čtení naznačuje růst zaměstnanosti mimo zemědělský sektor v rozmezí 160-165 tis.

Mezi obchodníky na platformě Bloomberg se „šeptá“ číslo 152 tis. pro hlavní čtení, zatímco Bloomberg Economics naznačuje čtení 145 tis.

Předchozí čtení činilo 114 tis.

Nejnižší odhad agentury Bloomberg je 100 tisíc a nejvyšší 208 tisíc. Čtení pod nebo nad tímto rozmezím by mohlo vést k extrémním pohybům na trhu. Největší počet prognóz ukazuje na 160 a 175 tisíc, s mediánem 165 tisíc.

Zpráva ADP za srpen byla slabá a naznačila růst zaměstnanosti o 99 tisíc.

Zpráva Challenger ukázala výrazný nárůst plánovaného propouštění, počet volných pracovních míst podle zprávy JOLTS se snížil, Béžová kniha Fedu poukázala na slabé vyhlídky ekonomiky a trhu práce v příštích měsících a dílčí indexy ISM pro trh práce rovněž naznačily zhoršení situace oproti předchozímu měsíci.

Trh očekává, že míra nezaměstnanosti se sníží na 4,2 %, neboť zvýšení na 4,3 % v předchozí zprávě bylo způsobeno jednorázovými faktory. Agentura Bloomberg Economics však poukazuje na možnost, že míra zůstane na úrovni 4,3 %.

Historicky změny zaměstnanosti NFP za srpen zklamaly přibližně o 30 tis. osob a srpen bývá obvykle nejslabším měsícem roku.

Ačkoli zpráva ADP v posledních dvou letech nebyla silně korelována s NFP, v posledních třech měsících se rozdíl zřetelně snížil. Pokud změna zaměstnanosti NFP vyjde podobně jako ADP, investoři mohou zvýšit očekávání snížení úrokových sazeb ze strany Fedu, dále vyprodávat dolar a akcie na Wall Street a zvýšit expozici vůči bezpečnějším aktivům, jako je jen nebo zlato. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak se bude trh chovat?

Samozřejmě jsme letos mnohokrát zažili situaci, kdy vše nasvědčovalo slabému výsledku NFP, ale nakonec byl pozitivní. BLS také jasně revidoval zaměstnanost v uplynulém roce.

Proto je těžké říci, jaké čtení bychom dnes měli očekávat. Nicméně cokoli kolem 100 tisíc nebo nižšího s největší pravděpodobností oslabí dolar a také oslabí indexy na Wall Street, což naznačuje vysoké riziko recese.

Na druhou stranu, pokud NFP vyjdou podle očekávání nebo vyšší, dolar by mohl obnovit nedávné ztráty a US500 by se mohl pokusit odrazit zpět.

Banka JPMorgan před dnešní zprávou NFP zvýšila počet dlouhých pozic na jenu, protože očekává slabý údaj. Jak ukazuje graf níže, v současné době pozorujeme extrémně vysoký počet čistých pozic na jenu a situace je velmi podobná tomu, co jsme viděli v roce 2007 a v následujících letech.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY

Měnový pár USDJPY se dnes nachází v blízkosti úrovně 142, což je nejnižší úroveň zaznamenaná pro tento měnový pár od začátku ledna letošního roku. Velmi nízký údaj pod 100 000 a zvýšení míry nezaměstnanosti by mohly pár tlačit k poklesu pod tuto podporu. Čtení kolem 150 nebo vyšší může vést ke korekčnímu růstu do pásma 144-145. Zdroj: xStation5

US500

US500 před zprávou o NFP zjevně ztrácí půdu pod nohama. Čtení pod 100 000 by mohlo vést k poklesu do oblasti 5400 bodů na úrovni 50,0 retracementu. Čtení mezi 100 000 a 150 000 by mohlo vést k otestování 5450 bodů, ale také k následnému odrazu od poptávkové zóny. Čtení nad 150 000 a pokles míry nezaměstnanosti by mohly index posunout nad 5500-5550 bodů. Zdroj: xStation5