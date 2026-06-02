Valná hromada ČEZu: schválení dividendy a vyčlenění nové společnosti 📊

Energetická skupina ČEZ na své včerejší valné hromadě schválila vyplacení dividendy ve výši 42 Kč na akcii, což odpovídá zhruba 80 % loňského zisku. Celkem akcionáři obdrží 23 miliard korun, z toho stát jako majoritní vlastník přibližně 16 miliard korun. Výplata dividendy byla očekávaná a nepřinesla prakticky žádnou reakci na akciovém trhu. Aktuální dividendový výnos se pohybuje kolem 3,3 % a cena akcií zůstává okolo 1 260 Kč.
Dalším stěžejním bodem bylo schválení vyčlenění nové dceřiné společnosti, do které se zařadí části skupiny jako ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO a divize tradingu. ČEZ si ponechá 51 % podíl, zbytek nabídne investorům. Nová firma by měla vzniknout v následujících týdnech po schválení a dokončení celého procesu se očekává v prvním čtvrtletí 2027.
Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování, protože nebude vázaný na jaderné a uhelné elektrárny, což může přilákat širší okruh investorů. Prodej minoritního podílu by mohl zajistit prostředky na případný odkup menšinových akcionářů. Ocenění vyčleňovaných podniků bude provedeno tržní metodou, s orientační hodnotou: ČEZ Distribuce 110 mld. Kč, GasNet 11 mld. Kč, ČEZ Prodej 9 mld. Kč, ČEZ ESCO 15 mld. Kč a Elevion Group 16 mld. Kč.
Během valné hromady se rovněž diskutovalo o windfall tax, kterou stát uvalil na energetické firmy a velké banky v letech 2023 až 2025 jako reakci na energetickou krizi. Minoritní akcionář a kritik vedení ČEZ Michal Šnobr vyzval vedení firmy k podání žaloby na stát, protože podle něj daň zvýhodnila stát jako většinového akcionáře a snížila dividendu pro ostatní akcionáře.
