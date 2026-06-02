Nový vítěz AI infrastruktury? STMicro prudce zvyšuje výhled tržeb ⚡

- STMicro zvýšila odhad letošních tržeb z datových center na 1 miliardu USD.
- Hlavním motorem růstu je poptávka po AI infrastruktuře, konektivitě a řízení napájení.
- Spolupráce s AWS posiluje pozici firmy v rychle rostoucím segmentu datových center.
- Po růstu akcií o přibližně 164 % zůstává hlavním rizikem vysoké očekávání trhu.
Společnost STMicroelectronics výrazně zvýšila svůj výhled pro byznys spojený s datovými centry. Firma nyní očekává, že tržby z této oblasti letos dosáhnou přibližně 1 miliardy USD, zatímco dřívější odhad počítal s více než 500 miliony USD. Jde tedy o téměř dvojnásobné navýšení cíle, které ukazuje, jak silně se poptávka po infrastruktuře pro umělou inteligenci promítá i do firem mimo nejužší skupinu největších AI hráčů.
Růst je tažen především prudkou expanzí datových center, která potřebují stále větší množství čipů pro napájení, konektivitu a řízení výkonu. STMicro se tak snaží využít trendu, který dosud nejvíce pomáhal firmám jako Nvidia, Broadcom nebo dalším dodavatelům polovodičů pro AI infrastrukturu. Pro STMicro je důležité, že se dokáže zapojit do této oblasti nejen přes výpočetní čipy, ale i přes komponenty, které jsou nezbytné pro efektivní provoz celých datových center.
Důležitým signálem bylo už únorové oznámení spolupráce s Amazon Web Services. STMicro má AWS dodávat polovodiče, mimo jiné pro podporu konektivity a řízení napájení. Právě tyto segmenty jsou při budování AI infrastruktury klíčové, protože moderní datová centra spotřebovávají obrovské množství energie a vyžadují stále efektivnější správu výkonu.
Generální ředitel Jean-Marc Chery se snaží firmu postupně posunout za hranice tradičních oblastí, jako jsou automobilový průmysl a spotřební elektronika. STMicro dodává čipy například pro Teslu a Apple, ale právě datová centra mohou představovat nový růstový pilíř. Management už dříve označil letošní rok za významný průlom v tržbách z této oblasti, což aktuální zvýšení výhledu potvrzuje.
Z investičního pohledu je tento posun velmi důležitý. Automobilový a spotřební polovodičový trh bývají cyklické a v některých obdobích mohou brzdit růst celé firmy. Datová centra naopak aktuálně patří mezi nejrychleji rostoucí části polovodičového sektoru. Pokud se STMicro podaří v této oblasti dlouhodobě uspět, může se změnit způsob, jakým investoři firmu oceňují.
Firma zároveň uvedla, že pokud bude růst poptávky pokračovat, tržby z datových center by se mohly v roce 2027 znovu zdvojnásobit. To naznačuje, že nejde pouze o krátkodobý výkyv, ale potenciálně o začátek nového růstového cyklu. Klíčové bude, zda se STMicro podaří rozšířit zákaznickou základnu a udržet silnou pozici u velkých cloudových poskytovatelů.
Akcie STMicro už na tento příběh výrazně reagovaly. Titul si letos připsal přibližně 164 %, což ukazuje, že investoři do ceny započítávají výrazné zlepšení výhledu. To však zároveň zvyšuje riziko, že případné zpomalení růstu nebo slabší objednávky mohou vést k vybírání zisků. Po tak silném růstu bude trh velmi citlivý na každou změnu očekávání.
Celkově jde pro STMicro o důležitý strategický moment. Firma se snaží přesunout část svého příběhu od cyklických trhů směrem k dlouhodobě rostoucí AI infrastruktuře. Pokud se jí podaří tuto příležitost využít, může se z datových center stát jeden z hlavních motorů budoucího růstu. Investoři však budou muset sledovat, zda se současný optimismus promění i v udržitelné tržby, marže a ziskovost.
Graf STMicroelectronics (STM.IT, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie STMicroelectronics pokračují v mimořádně silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují kolem úrovně 64,29 EUR. Cena se nachází výrazně nad hlavními klouzavými průměry, což potvrzuje převahu kupců a silné pozitivní momentum. Růst v posledních týdnech výrazně zrychlil, což odpovídá pozitivnímu sentimentu kolem AI infrastruktury a datových center.
Z technického pohledu je trend stále jednoznačně býčí. Cena se drží vysoko nad EMA 50 na úrovni 46,10 EUR i nad SMA 100 na hodnotě 34,84 EUR. Nejbližší důležitá podpůrná oblast se nachází kolem předchozího průrazu v pásmu 60–61 EUR.
Nejbližší psychologickou rezistencí je oblast kolem 65 EUR. Pokud se akciím podaří tuto hranici udržet a prorazit výše, může pokračovat růst směrem k novým maximům. Naopak případný pokles pod 60 EUR by mohl spustit návrat k nižším úrovním, přičemž další důležitá zóna podpory se nachází poblíž 55 EUR. Hlubší korekce směrem k 46 EUR by už znamenala výraznější ochlazení současného růstového trendu.
