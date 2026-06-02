🚀Konkurent SpaceX raketově vystřelil o 160 % za měsíc, pomohla tomu exploze Bezosovy rakety?📈

- Akcie Virgin Galactic vzrostly v květnu 2026 o 160 procent, od ledna o více než 130 procent
- Růst pohánějí obnovené testovací lety, nový institucionální investor a euforie kolem IPO SpaceX
- Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala 28. května při pozemním testu na Floridě
- Firma je nadále hluboko ztrátová se zápornou solventností a poměrem P/S nad 290
- Prodej lístků na vesmírný let byl obnoven za 750 000 dolarů za místo
Akcie Virgin Galactic vzrostly v květnu o 160 procent a od začátku roku si připsaly více než 130 procent. Za tímto pohybem nestojí jeden důvod, ale několik událostí, které se sešly v krátkém čase.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti Virgin Galactic (SPCE.US, H1)
Zdroj: xStation5
Prvním impulzem byly operační zprávy přímo od společnosti. Kosmická loď VSS Unity se po dlouhé přestávce vrátila do vzduchu nad Spaceport America v Novém Mexiku. Virgin Galactic zároveň oznámil, že první loď nové generace Delta byla doručena do testovacího centra ve Phoenixu. Plán hovoří o raketových testech do vesmíru v posledním čtvrtletí tohoto roku a o komerčních letech krátce nato. Prodej lístků na vesmírný let se znovu otevřel, tentokrát za 750 000 dolarů za místo.
Druhým faktorem je kontext celého sektoru. SpaceX se chystá na vstup na burzu, který by mohl být historicky největším IPO vůbec. Tento výhled zvedá zájem investorů o vše spojené s vesmírem. Virgin Galactic je přitom jedinou čistě vesmírnou turistickou společností kotovanou na burze, což z ní dělá přirozenou destinaci pro retailové investory hledající expozici vůči sektoru.
Třetím prvkem byla nehoda konkurenta. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala 28. května při pozemním testu na Floridě. Ačkoli jde o technologicky odlišný projekt, orbitální lety oproti suborbitální turistice Virgin Galactic, psychologický efekt byl okamžitý. Část kapitálu se přesunula právě do SPCE.
Čtvrtým akcelerátorem byl short squeeze. Shorteři, kteří vsadili na pokles, museli při rostoucí ceně uzavírat pozice a nakupovat akcie zpět, což cenu hnalo ještě výše. Nový institucionální investor mezitím zveřejnil podíl téměř deset procent ve společnosti, což trh vyhodnotil jako signál důvěry.
Čísla samotné firmy však vyprávějí jiný příběh. Tržby na akcii dosahují 0,02 dolaru, zisk na akcii je záporný na úrovni minus 3,87 dolaru. Návratnost vlastního kapitálu je minus 104 procent. Poměr ceny k tržbám přesahuje 290, což znamená, že trh oceňuje společnost téměř 300-násobně nad jejími reálnými příjmy. Ukazatel solventnosti je hluboko záporný. Virgin Galactic za poslední tři roky ztratil více než 90 procent své hodnoty. Jde o vysoce spekulativní titul, jehož současný růst je z velké části poháněn náladou trhu, nikoli fundamenty.
