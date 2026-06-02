Alphabet chce získat 80 miliard USD na AI expanzi 💰

- Alphabet plánuje získat až 80 miliard USD na financování AI infrastruktury.
- Součástí transakce je investice Berkshire Hathaway ve výši 10 miliard USD.
- Firma výrazně navyšuje výdaje na datová centra, čipy TPU a výpočetní výkon.
- Hlavním rizikem pro investory zůstává ředění akcií a nejistá návratnost obřích AI investic.
Mateřská společnost Googlu Alphabet plánuje získat až 80 miliard USD prostřednictvím rozsáhlého balíku akciových transakcí. Cílem je financovat prudce rostoucí výdaje na infrastrukturu pro umělou inteligenci, zejména datová centra, výpočetní kapacitu a vlastní AI čipy.
Celý plán se skládá z několika částí. Alphabet chce spustit program postupného prodeje akcií na trhu v objemu 40 miliard USD, dále nabídnout akcie a povinně konvertibilní preferenční akcie za 30 miliard USD a k tomu získat investici od Berkshire Hathaway ve výši 10 miliard USD. V součtu jde o jednu z největších akciových kapitálových operací posledních let.
Důvodem je extrémní kapitálová náročnost současného AI závodu. Alphabet masivně investuje do infrastruktury, která má podpořit vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence i rostoucí poptávku firemních zákazníků. Významnou roli zde hrají také vlastní čipy Googlu označované jako TPU, které se stávají důležitou alternativou k procesorům od Nvidie.
Pro Alphabet jde o strategickou výhodu. Firma se díky vlastním čipům může částečně vyhnout závislosti na externích dodavatelích a zároveň nabídnout zákazníkům vlastní výpočetní infrastrukturu. V prostředí, kde je dostupnost AI čipů jedním z hlavních omezení růstu, může být právě tato schopnost klíčovým konkurenčním faktorem.
Plánované kapitálové výdaje Alphabetu pro rok 2026 se mají pohybovat až kolem 190 miliard USD a v roce 2027 mají být ještě výrazně vyšší. Podle některých odhadů by se mohly přiblížit až k úrovni 300 miliard USD. To by znamenalo mimořádný tlak i na firmu s tak silným cash flow, jaké Alphabet dlouhodobě generuje.
Z investičního pohledu je tento krok důležitý hned z několika důvodů. Na jedné straně Alphabet využívá silného růstu svých akcií a snaží se financovat AI expanzi v době, kdy má u investorů vysokou důvěru. Na druhé straně však nová emise akcií znamená možné ředění podílu stávajících akcionářů, což může krátkodobě vyvolat opatrnější reakci trhu.
Významnou roli hraje také Berkshire Hathaway. Investice ve výši 10 miliard USD ukazuje, že jeden z nejznámějších investičních konglomerátů vidí v Alphabetu dlouhodobou hodnotu. Pro část investorů může být zapojení Berkshire pozitivním signálem, protože firma je tradičně spojována s disciplinovaným přístupem ke kapitálu a dlouhodobým investičním horizontem.
Zároveň však Alphabet touto transakcí vstupuje do přímého souboje o kapitál s dalšími technologickými a AI společnostmi. Pokud investoři alokují výraznou část prostředků do Alphabetu a jeho AI infrastruktury, může to ztížit situaci firmám jako Anthropic, OpenAI nebo SpaceX, které se také připravují na velké kapitálové transakce. Veřejný trh má sice obrovskou likviditu, ale ani zde není kapitál neomezený.
Klíčovou otázkou pro investory bude návratnost těchto investic. Alphabet má silné postavení ve vyhledávání, reklamě, cloudu i AI infrastruktuře, ale výdaje v řádu stovek miliard dolarů výrazně zvyšují očekávání. Trh bude chtít vidět, zda se masivní investice do AI promítnou do růstu tržeb, vyšších marží a dlouhodobě udržitelného cash flow.
Pokud se Alphabetu podaří z AI infrastruktury vytvořit další silný růstový pilíř, může si upevnit pozici jedné z nejhodnotnějších firem světa. Pokud však návratnost obřích investic zaostane za očekáváním, může se současná AI euforie rychle změnit v tlak na ocenění akcií.
Graf Alphabet (GOOGL.US, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie Alphabetu se po velmi silném růstu z posledních měsíců aktuálně obchodují kolem úrovně 377,58 USD. Cena zůstává vysoko nad hlavními klouzavými průměry, což potvrzuje, že střednědobý trend je stále převážně růstový. Zároveň je ale patrné, že po dosažení nových maxim začal trh ztrácet dynamiku a část investorů vybírá zisky.
Z technického pohledu je důležité, že cena se drží nad EMA 50 na úrovni 360,47 USD i nad SMA 100 na hodnotě 333,39 USD. Právě oblast kolem EMA 50 nyní představuje nejbližší významnou podporu. Pokud by se akcie k této zóně vrátily a dokázaly ji udržet, mohlo by jít o zdravou korekci v rámci stále rostoucího trendu.
Nejbližší rezistence se nachází v oblasti předchozích maxim kolem 400 USD. Pokud by se Alphabetu podařilo tuto zónu prorazit, otevřel by se prostor pro další růst a potvrzení pokračování silného býčího trendu. Naopak pokles pod 360 USD by mohl zvýšit tlak na hlubší korekci směrem k oblasti 333 USD, kde se nachází SMA 100.
