Verizon spouští emisi dluhopisů za 10 miliard dolarů

- Verizon vydává dluhopisy za 10 miliard dolarů na financování akvizice Frontier Communications.
- Emise je rozdělena do pěti tranší, nejdelší s dobou splatnosti 40 let a výnosem 1,6 b. p. nad Treasuries.
- Trh s korporátním dluhem ožívá, s rekordní aktivitou firem jako Meta a Alphabet.
Americký telekomunikační gigant Verizon Communications Inc. plánuje získat přibližně 10 miliard dolarů prostřednictvím prodeje korporátních dluhopisů. Cílem je financovat akvizici společnosti Frontier Communications Parent Inc., kterou schválila americká Federální komunikační komise (FCC) na začátku letošního roku.
Verizon se tak zařazuje mezi velké emitenty korporátních dluhopisů, kteří využívají současného období příznivých tržních podmínek a silné poptávky investorů po kvalitních firemních papírech. Společnost plánuje rozdělit emisi až do pěti tranší, přičemž nejdelší – čtyřicetiletý dluhopis – nabídne s výnosem zhruba 1,6 procentního bodu nad výnosem amerických státních dluhopisů.
Silná poptávka po korporátním dluhu pokračuje
Dluhopisová emise Verizon navazuje na sérii velkých korporátních transakcí, které v posledních týdnech posunuly globální trh s podnikovým dluhem na rekordních 6 bilionů dolarů. V listopadu společnost Meta Platforms Inc. uskutečnila prodej dluhopisů v hodnotě 30 miliard dolarů, což byla největší veřejná nabídka od roku 2023. Jen o týden později vydala Alphabet Inc. (mateřská společnost Googlu) dluhopisy v objemu 25 miliard dolarů v amerických dolarech i eurech.
Tyto transakce ukazují, že velké korporace využívají uvolněné podmínky na dluhopisových trzích a příznivou úroveň výnosů k refinancování nebo financování akvizic. Pro Verizon nejde o první takto rozsáhlou operaci. Už v roce 2013 uskutečnila společnost rekordní emisi za 49 miliard dolarů, která dodnes zůstává největší v historii korporátního dluhu.
Financování akvizice Frontieru a expanze v oblasti internetu
Nová emise slouží především k refinancování mostního úvěru ve výši 10 miliard dolarů, který Verizon sjednal v roce 2024 jako krátkodobé financování nákupu Frontieru. Přechod z bankovního úvěru na dlouhodobé kapitálové financování umožní firmě stabilizovat rozvahu a rozšířit investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury, kterou akvizice Frontieru doplní o nové regionální trhy v USA.
Na transakci se podílí pět hlavních investičních bank – Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley a Wells Fargo. Tyto bankovní domy zastávají roli hlavních manažerů emise.
Graf: VZ.US (D1)
