VIX prodlužuje ztráty uprostřed pozitivní nálady na Wall Street 📉

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes klesají o téměř -0,7 %, čímž prodlužují silný sestupný momentum. Pokles je tažen několika faktory, které činí akcie a riziková aktiva pro investory atraktivními navzdory historicky vysokým valuacím. Dnes futures na americké indexy, jako US100 a US500, rostou o 0,1–0,15 %, zatímco US30 a US200 přidávají téměř 0,3 %.
- Forward 12měsíční poměr ceny k tržbám (price-to-earnings ratio) pro společnosti z indexu S&P 500 činí 22,1, oproti 5letému průměru 19,9 a 10letému průměru 18,5. Investoři nyní doufají, že summit Putin–Trump na Aljašce uvolní geopolitické napětí a možná způsobí prudší pokles cen energetických komodit – zejména pokud bude dosaženo mírového řešení na Ukrajině a USA zmírní sankce na ruské zdroje, včetně ropy. Takový scénář by snížil riziko inflace.
Podle průzkumu Bank of America FMS očekává 78 % portfolio manažerů snížení úrokových sazeb v USA během příštích 12 měsíců, zatímco pravděpodobnost recese klesla na nejnižší úroveň od ledna 2025. Alokace do akcií rovněž rostou. Průzkum vidí nejvyšší šanci na obsazení postu předsedy Fedu pro Wallera, těsně následovaného Kevinem Hassettem. Největšími riziky zůstává obchodní válka a vyšší inflace, které by mohly zabránit Fedu ve snižování sazeb.
Graf VIX (interval H1)
Futures na VIX se obchodují v klesajícím cenovém kanálu, přičemž silná rezistence by se mohla objevit kolem 17,3 (50periodický exponenciální klouzavý průměr – EMA50).
Zdroj: xStation5
Po každém z posledních dvou rolloverů VIX se index vrátil k silnému sestupnému trendu a očekávání snížení sazeb v USA znamenají, že investoři necítí velkou potřebu „zajišťovat“ volatilitu, a to navzdory potenciálně příznivým sezónním vzorcům pro index v nadcházejících týdnech.
Source: xStation5
Nejprve je třeba zmínit, že výsledková sezóna v USA byla velmi silná. Společnosti z oblasti Big Tech vykázaly rostoucí tržby i zisky, což zmírnilo obavy z „přestřelených valuací“. Podle údajů FactSet vzrostly tržby společností z indexu S&P 500 v průměru o 11,8 % a až 81 % firem reportovalo jak tržby, tak zisky nad očekávání Wall Street. Čtyřicet společností vydalo pozitivní výhled na příští čtvrtletí, zatímco 38 firem zveřejnilo negativní výhled.
Zdroj: FactSet
