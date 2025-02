VIX získává 3 %, protože Wall Street zůstává nejistá kvůli americko-čínským clům 🗽

Index volatility CBOE VIX (VIX) zažil v posledních dvou dnech volatilitu, ale vrátil převážnou většinu zisků diktovaných obchodními cly na Mexiko a Kanadu poté, co je Trump na poslední chvíli zrušil a rozhodnutí odložil o dalších 30 let. dní. Desetiprocentní cla na Čínu však již byla uvalena. Trhy se snaží analyzovat, jaké důsledky by takové rozhodnutí mohlo mít pro akciový trh a ekonomiku; futures na americké indexy ztrácejí; US500 klesla téměř o 0,7 %, což podporuje obnovené odvíjení VIX.

Čína jako hlavní obchodní partner USA již oznámila odvetná cla ve výši 15 %; to bude zahrnovat uhlí a LNG a 10 % na ropu a americké produkty ve formě zemědělských strojů, nákladních automobilů a vybavení infrastruktury pro těžební sektor. Čína navíc zahájila vyšetřování zaměřené na Alphabet (GOOGL.US). Rovněž zavedla kontroly vývozu řady klíčových minerálů: wolframu, teluru, ruthenia a molybdenu.

Je příznačné, že čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že přidalo dvě americké společnosti, PVH Group a Illumina Inc, na seznam takzvaných nespolehlivých subjektů, čímž je vystavilo omezením nebo sankcím; akcie obou společností ztratily před uvedením na trh 3,5 a 5 %. Ministerstvo přitom přesně neuvedlo, z čeho jsou obě firmy obviněny; potenciálně vyslat Američanům signál, že podobný osud může potkat více společností se sídlem v USA, pokud se obchodní třenice zvrtnou k horšímu a nebude dosaženo urovnání s Trumpem. PVH je oděvní společnost, která vlastní tak známé značky jako Tommy Hilfiger a Calvin Klein, a Illumina je biotechnologická společnost specializující se na sekvenování genomu.

VIX index (M15 interval)

V 15minutovém intervalu vidíme, že index volatility se snaží znovu získat vzestupnou hybnost a prolomil se nad klouzavým průměrem 50 a 200 sezení, v krátkém intervalu Oblast kolem 61,8 Fibo retracementu poslední vzestupné vlny sloužil jako podpora, ale cena reagovala na odpor 18,88 Fibonacciho retracementu. Úroveň poblíž 19 je také místem, kde by tlak na vybírání zisků byl pravděpodobně vysoký.



Zdroj: xStation5