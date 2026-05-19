Vstoupí polovodiče do korekce po historickém růstu?

Sektor polovodičů vstupuje do fáze vyšší volatility po velmi silném odrazu, který byl patrný v dubnu a na začátku května. Podle Seaport Research se některé společnosti začaly vzdalovat svým fundamentům, i když dlouhodobý trend spojený s AI zůstává jedním z klíčových růstových motorů celého odvětví.
- Polovodiče stále zůstávají páteří akciové rally tažené AI, zejména poté, co ETF iShares Semiconductor od začátku roku přidal přibližně 65 %. Nadcházející týdny ale mohou více přát společnostem s realističtějšími valuacemi a jasnější trajektorií růstu zisků, zatímco akcie, u nichž už se očekávání blíží dokonalosti, mohou být pod tlakem.
- Analytik Seaportu Jay Goldberg se domnívá, že čipový sektor může v blízké době zůstat „choppy“, tedy nervóznější a náchylnější ke korekcím. Podle něj mají AMD a Intel relativně lepší šanci do svých současných valuací v čase dorůst. Nvidia naopak zůstává svázána extrémně vysokými tržními očekáváními a pokračujícími omezeními na straně nabídky.
- KKM Financial vnímá nedávný výprodej primárně jako vybírání zisků po historické rally. Jeff Killburg tvrdí, že investoři nyní s polovodičovými akciemi zacházejí jako s „krátkodobým bankomatem“ a snižují pozice, aby po parabolickém růstu sektoru navýšili hotovost. Podle něj to nemusí nutně signalizovat konec trendu, ale spíše snahu uzamknout zisky po mimořádně silné výkonnosti.
Zároveň zůstává poptávka po procesorech, paměťových čipech a specializovaném AI hardwaru velmi silná. Nedostatek nabídky podporoval marže napříč polovodičovým odvětvím, ale zároveň zvýšil náklady hyperscalerům, jako jsou Apple a Google. To zůstává důležitým rizikovým faktorem, protože pokud velké technologické společnosti začnou omezovat výdaje na datová centra, mohou se některá současná tržní očekávání růstu ukázat jako příliš optimistická. Největší tržní motory však zůstávají zachovány, takže korekce může nakonec otevřít prostor pro další růstovou vlnu.
Zdroj: xStation5
