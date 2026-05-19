Nestlé a Mondelez se připojují k iniciativě 40 firem na rozšíření regenerativního zemědělství

Nestlé a Mondelez se připojily ke 40 velkým potravinářským a zemědělským skupinám, které podepsaly společné prohlášení na podporu regenerativního zemědělství prostřednictvím programu Regenerating Together od SAI Platform. Prohlášení oznámené 19. května spojuje společnosti jako Carlsberg, Diageo, ADM, McCormick a Unilever za společným rámcem, který má urychlit změny na úrovni farem napříč globálními dodavatelskými řetězci.
Odvětví podporuje společný rámec
SAI Platform uvedla, že její program Regenerating Together má potravinářskému a nápojovému sektoru nabídnout globální definici a sjednocený přístup k regenerativnímu zemědělství. Program se zaměřuje na výsledky, jako jsou zdraví půdy, biodiverzita, klimatická odolnost, hospodaření s vodou a živobytí farmářů, namísto jednoho pevného souboru postupů pro všechny regiony.
Reuters uvedl, že signatáři prohlásili, že žádná jednotlivá organizace ani jedno samostatné řešení nemohou samy přinést potřebnou systémovou změnu. Nezisková síť zároveň uvedla, že program zahrnuje vstupy farmářů, nevládních organizací a akademiků s cílem sladit aktivity v celém dodavatelském řetězci a omezit roztříštěnost mezi jednotlivými firemními iniciativami.
Proč je tento krok důležitý
Oznámení přichází v době, kdy regenerativní zemědělství přitahuje více firemních investic, ale stále naráží na problém s rozšiřováním. Reuters uvedl, že společnosti jako McCain, PepsiCo a Nestlé letos rozšířily své programy regenerativního hospodaření, zatímco rámec SAI Platform vychází z tříletého pilotního projektu ve 25 zemích, do kterého se zapojili členové jako Nestlé, Louis Dreyfus Company a McCain.
Právě tento kontext pomáhá vysvětlit, proč velké značky nyní tlačí na společný rámec. Sdílená definice a společný přístup k měření by mohly firmám usnadnit ověřování pokroku, snížit administrativní zátěž pro farmáře a dodavatele a nasměrovat více investic do praktických změn na farmách místo do oddělených reportovacích systémů.
Trhy nyní budou sledovat, zda se společné prohlášení po širším spuštění programu v červnu promění v reálnější adopci a zda velké potravinářské firmy podpoří rámec konkrétnějšími cíli v nákupu surovin a podporou farmářů. Investoři budou zároveň sledovat, zda konzistentnější standardy pomohou přesunout regenerativní zemědělství z pilotních projektů do širší strategie dodavatelských řetězců v celém odvětví.
