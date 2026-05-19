OpenAI poráží Muska u soudu a odstraňuje klíčovou překážku pro možný IPO vstup

OpenAI dosáhl 18. května významného právního vítězství poté, co federální porota v Oaklandu rozhodla proti Elonu Muskovi v jeho žalobě týkající se odklonu společnosti od původní neziskové mise. Porota dospěla k závěru, že Musk podal žalobu příliš pozdě, a jednomyslný verdikt vynesla za méně než dvě hodiny. Rozhodnutí odstraňuje výrazný právní převis pro OpenAI v době, kdy firma zvažuje možné budoucí IPO, přestože zatím nestanovila žádný termín vstupu na burzu.
Porota uvedla, že Musk žaloval příliš pozdě
Musk tvrdil, že OpenAI, generální ředitel Sam Altman a prezident Greg Brockman zradili původní poslání firmy poté, co v jejích počátcích přispěl částkou 38 milionů USD. OpenAI namítal, že Musk o komerčních ambicích firmy věděl už roky a svou žalobu z srpna 2024 podal až po vypršení promlčecí lhůty. Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers už v dubnu zamítla Muskovy žaloby za podvod, takže proces se následně soustředil jen na nároky týkající se porušení charitativní důvěry a bezdůvodného obohacení. Musk uvedl, že se odvolá.
Proč je verdikt pro OpenAI důležitý
Verdikt je důležitý i proto, že OpenAI připravuje podmínky pro možné IPO, které by podle Reuters mohlo firmu ocenit až na 1 bilion USD. Reuters už v říjnu 2025 uvedl, že OpenAI zvažoval podání dokumentů už ve druhé polovině roku 2026 a že interní úvahy pracovaly i s možným listingem v roce 2027, ačkoli mluvčí firmy tehdy uvedl, že IPO „není naším zaměřením" a žádný termín stanoven nebyl. Pondělní verdikt tedy nevytváří nový plán IPO, ale zjednodušuje cestu tím, že odstraňuje významnou žalobu spojenou se strukturou společnosti.
OpenAI byl založen v roce 2015, Musk opustil jeho správní radu v roce 2018 a firma v roce 2019 vytvořila ziskovou divizi. Trhy nyní budou sledovat, zda bude mít Muskovo odvolání nějakou váhu a zda OpenAI naváže na restrukturalizaci formálním IPO filingem ještě v roce 2026 nebo až v roce 2027.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výprodej na Wall Street 🚩Polovodičové a AI akcie pod tlakem
Nestlé a Mondelez se připojují k iniciativě 40 firem na rozšíření regenerativního zemědělství
Stane se CPU novým svatým grálem umělé inteligence?
Odrážejí výsledky společnosti Home Depot sílu amerického spotřebitele❓🛒
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.