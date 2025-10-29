Výhled Alphabetu na 3Q25 – co můžeme očekávat?

- Alphabet se blíží historickému milníku 100 miliard USD ve čtvrtletních tržbách, což podtrhuje efektivitu její strategie růstu v oblasti AI a cloudu.
- Alphabet se blíží historickému milníku 100 miliard USD ve čtvrtletních tržbách, což podtrhuje efektivitu její strategie růstu v oblasti AI a cloudu.
- Rostoucí kapitálové investice (cca 85 miliard USD v roce 2025) sice vyvíjejí krátkodobý tlak na marže, ale zároveň posilují základy pro dlouhodobý růst.
- Google Search, YouTube a Google Cloud zůstávají hlavními motory růstu, které podporují pozici Alphabetu jako globálního technologického lídra.
Alphabet dnes po uzavření trhů zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí 2025. Co můžeme od technologického giganta očekávat a bude rally poháněná umělou inteligencí pokračovat? Dnešní zpráva bude jedním z nejdůležitějších testů pro trh, protože ukáže, zda rekordní investice Alphabetu do AI a Google Cloud skutečně vedou k růstu tržeb a zisků.
Po smíšených výsledcích Tesly budou investoři pozorně sledovat, zda Alphabet potvrdí sílu trendu kolem umělé inteligence a udrží si pozici technologického lídra.
Trhy očekávají tržby v rozmezí 99,5–99,7 miliardy USD, což představuje meziroční růst přibližně 13 %. Existuje silná pravděpodobnost, že Alphabet poprvé v historii překročí hranici 100 miliard USD ve čtvrtletních tržbách – jde o symbolický milník, který by potvrdil efektivitu investiční strategie do AI a expanze Google Cloud.
Výsledky za 3Q by měly ukázat pokračující silný růst tržeb, přičemž hlavními tahouny zůstávají digitální reklama a cloudové služby. Klíčové pilíře modelu Alphabetu tvoří Google Search, YouTube a Google Cloud.
Zisk na akcii (EPS) se odhaduje na cca 2,29 USD, což znamená meziroční růst o 7–8 %. Ziskovost má růst jen mírně, protože vysoké kapitálové výdaje na infrastrukturu AI a cloudu krátkodobě snižují marže. Trhy se však zaměřují na dlouhodobý potenciál těchto investic, které by mohly upevnit postavení Alphabetu jako globálního technologického lídra.
Kapitálové výdaje pro rok 2025 by měly dosáhnout přibližně 85 miliard USD, což je historické maximum. Tyto prostředky směřují do rozšiřování datových center, vývoje AI hardwaru a softwaru a náboru technologických specialistů. Přestože rostoucí provozní náklady a odpisy zvyšují tlak na ziskovost, trh očekává postupné zlepšování marží díky škálování provozu a vyššímu využití infrastruktury.
Google Search zůstává hlavním zdrojem tržeb a nadále si udržuje tržní podíl přes 90 %. Alphabet dále posiluje schopnosti umělé inteligence ve vyhledávání, což umožňuje uživatelům zadávat složitější dotazy a získávat multimodální a kontextuální odpovědi. Díky tomu roste zapojení uživatelů a průměrná délka dotazu se zdvojnásobila.
Nové AI funkce jsou již dostupné na více než 300 milionech zařízení, přičemž AI Overviews oslovují více než 2 miliardy uživatelů měsíčně ve více než 200 zemích a 40 jazycích, čímž generují minimálně o 10 % více dotazů celosvětově.
Příjmy z reklamy na platformách Search a YouTube se odhadují na 55–56 miliard USD, což představuje 10–12% meziroční růst.
Druhým klíčovým pilířem růstu je Google Cloud, s odhadovanými tržbami kolem 14,5 miliardy USD, což odpovídá 30% meziročnímu růstu. Tento segment nadále zrychluje, i když marže zůstávají pod tlakem kvůli vysokým nákladům na vývoj a expanzi. Pro investory jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů dlouhodobé konkurenceschopnosti Alphabetu.
Výsledky za 2Q 2025, které překonaly tržní očekávání (tržby 96,4 mld. USD a EPS 2,31 USD), nastavily vysokou laťku před výsledky za 3Q. Investoři budou pozorně sledovat komentáře vedení k vývoji AI, investičním plánům a výhledu pro Google Cloud, stejně jako možné novinky ohledně komercializace nových AI produktů a jejich dopadu na strukturu příjmů.
Shrnutí:
Očekává se solidní výsledková zpráva, která potvrdí postavení Alphabetu jako technologického lídra a ukáže, že investice do AI a cloudu se promítají do reálného obchodního růstu.
Přestože vysoké kapitálové výdaje mohou krátkodobě omezovat marže, dlouhodobý výhled zůstává velmi pozitivní. Udržení silného růstu v klíčových segmentech bude zásadní pro valuační úroveň společnosti a důvěru investorů.
