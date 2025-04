Výprodej amerických akcií se prohlubuje po snížení obchodních výhledů WTO a omezeních společnosti Nvidia

Americké trhy ve středu prudce poklesly poté, co Světová obchodní organizace snížila svou prognózu pro globální obchod se zbožím a obavy investorů z prohlubujícího se napětí mezi USA a Čínou vzrostly.

Futures na index S&P 500 klesly v předobchodní fázi o 1,1 %, když je oslabily nejnovější prognózy WTO, které nyní předpovídají pro rok 2025 pokles světového obchodu o 0,2 %. Organizace se sídlem v Ženevě zdůraznila, že nebýt probíhající obchodní války vedené Spojenými státy, byl by tento údaj téměř o tři procentní body vyšší.

Navzdory nepříznivému výhledu swapové trhy stále počítají s nejméně třemi sníženími úrokových sazeb pro letošní rok. To následovalo po březnovém růstu maloobchodních tržeb v USA o 1,4 %, což je nejvyšší měsíční přírůstek za poslední dva roky a v souladu s očekáváním ekonomů.

Technologický sektor pod tlakem

Technologické akcie byly obzvláště silně zasaženy po rozhodnutí Trumpovy administrativy zpřísnit vývozní omezení na čipy s umělou inteligencí společnosti Nvidia. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 1,8 % a akcie společnosti Nvidia se v předobchodní fázi propadly o zhruba 6 %. Společnost ASML Holding NV rovněž klesla poté, co oznámila neuspokojivé údaje o zakázkách, což poukazuje na pokračující slabost celého polovodičového sektoru.

„Patová situace mezi USA a Čínou nevykazuje v nejbližší době žádné známky zmírnění, i když se očekává případný pokrok,“ uvedla Solita Marcelliová ze společnosti UBS Global Wealth Management.

Globální reakce: Dolar se propadá, zlato dosahuje rekordních hodnot

S rostoucí averzí k riziku investoři hledali bezpečí. Dolar oslabil, zlato vystoupilo na rekordní úroveň a švýcarský frank posílil. Spotové zlato vzrostlo o 2,4 % na 3 309,74 USD za unci. Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,1 % na 62,01 USD za barel.

Mezitím se výnos desetiletých amerických státních dluhopisů udržel na stabilní úrovni 4,33 %, zatímco výnosy referenčních dluhopisů v Německu a Velké Británii klesly o čtyři bazické body.

Nvidia čelí novým omezením

Společnost Nvidia potvrdila, že jí bylo v pondělí oznámeno, že její čip H20 bude nyní vyžadovat licenci pro vývoz do Číny „na neurčito“. Spojené státy se odvolávají na obavy o národní bezpečnost, konkrétně na to, že by čipy mohly být použity v čínských superpočítačích nebo do nich přesměrovány. V důsledku toho Nvidia očekává, že v tomto čtvrtletí zaznamená odpisy ve výši 5,5 miliardy dolarů, které souvisejí se zásobami a závazky vůči dodavatelům.

„Tato eskalace je znepokojující ze dvou důvodů,“ řekl Vishnu Varathan, vedoucí ekonomického a strategického oddělení banky Mizuho. „Signalizuje nepředvídatelnost Trumpovy obchodní politiky a podtrhuje, jak nepřátelskou se stala americko-čínská dynamika, i když se zdá, že je na stole diplomacie.“

Co sledovat

Všechny oči se nyní upírají na předsedu Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který má dnes později vystoupit. Trhy hledají jakékoli náznaky ohledně možné reakce centrální banky na rostoucí ekonomickou nejistotu. Ian Lyngen ze společnosti BMO očekává, že Powell zachová opatrný tón a nabídne jen málo výhledových pokynů vzhledem k široké škále potenciálních výsledků spojených s vyvíjející se celní situací.

Snímek trhu (k 9:10 newyorského času):

📉 Akcie

Futures na index S&P 500: -1.1%

Futures na Nasdaq 100: -1,5 %: -1.8%

Futures na Dow Jones: -0.4%

Stoxx Europe 600: -0,7 %

Světový index MSCI: -0.1%

💱 Měny

Bloomberg Dollar Spot Index: -0.5%

Euro: +0,7 % na 1,1362 USD

Britská libra: 1,7 %, tj: +0,2 % na 1,3262 USD

Japonský jen: Japonský jen: +0,5 % na 142,55 za dolar

🪙 Kryptoměny

Bitcoin: -0,3 % na 83 738,37 dolarů

Ether: -1 % na 1 578,42 USD

📉 Dluhopisy

Výnosy amerických desetiletých dluhopisů: beze změny na úrovni 4,33 %.

Německý desetiletý výnos: -4 bazické body na 2,50 %.

Výnosy britských desetiletých dluhopisů: -4 bazické body na 4,61 %.

🛢️ Komodity