Výprodej na Nasdaqu 🚩 DeepSeek a reakce na výsledky Samsungu posílají polovodičové akcie dolů

- Výsledky Samsungu a oznámení DeepSeek, že vyvíjí vlastní AI čip, dnes zatěžují polovodičové akcie.
- Akcie SpaceX po debutu na Nasdaqu klesají téměř o 6 %, přestože získaly pozitivní hodnocení od několika bank z Wall Street.
- Ceny ropy se odrážejí o více než 2 % téměř k 74 USD za barel, protože po několika útocích na obchodní plavidla poblíž Ománu a Hormuzského průlivu eskaluje napětí mezi USA a Katarem na jedné straně a Íránem na straně druhé.
- Výsledky Samsungu a oznámení DeepSeek, že vyvíjí vlastní AI čip, dnes zatěžují polovodičové akcie.
- Akcie SpaceX po debutu na Nasdaqu klesají téměř o 6 %, přestože získaly pozitivní hodnocení od několika bank z Wall Street.
- Ceny ropy se odrážejí o více než 2 % téměř k 74 USD za barel, protože po několika útocích na obchodní plavidla poblíž Ománu a Hormuzského průlivu eskaluje napětí mezi USA a Katarem na jedné straně a Íránem na straně druhé.
Paměťové a polovodičové akcie dnes táhnou Wall Street níže a posílají Nasdaq 100 dolů přibližně o 2 %, zatímco Dow Jones Industrial Average ztrácí 0,3 % a S&P 500 klesá o 0,5 %. Akcie Micronu, SanDisku, Intelu, Applied Materials a Marvellu klesají o 6 až 10 %, přičemž výprodej byl z velké části vyvolán negativní reakcí trhu na výsledky Samsungu. Dnešní slabost napříč Nasdaqem a polovodičovým sektorem odráží zhoršující se sentiment vůči umělé inteligenci, která byla hlavním tahounem letošní rally. Zároveň eskalovalo geopolitické napětí po útocích na obchodní plavidla poblíž Ománu a Hormuzského průlivu, což zvyšuje napětí spojené s Íránem, Spojenými státy a Katarem. Vyšší ceny ropy také zatěžují technologické akcie.
- Akcie Nvidie klesají poté, co Reuters uvedl, že čínský startup DeepSeek vyvíjí vlastní AI čip, což by mohlo časem snížit jeho závislost na procesorech Nvidie a Huawei.
- Zpráva vyvolala široký výprodej polovodičových akcií. Philadelphia Semiconductor Index klesá o více než 5 %, zatímco Intel, Micron, Marvell, Western Digital a SanDisk zaznamenávají prudké ztráty.
- Investoři také vybírají zisky po silné AI rally sektoru kvůli obavám, že valuace jsou napjaté a nadcházející výsledková sezóna může přinést výrazně vyšší volatilitu.
- Výsledky Samsungu sektor rovněž nepodpořily. Ačkoli společnost vykázala mimořádně silný růst zisku, její akcie klesly, což dále oslabilo sentiment vůči paměťovým a polovodičovým titulům.
- Trh se také připravuje na nadcházející listing SK Hynix na Nasdaqu a zároveň čeká na zveřejnění zápisu z prvního zasedání Fedu vedeného Kevinem Warshem, což některé investory vede ke snížení rizikové expozice.
V důsledku toho tlak na největší společnosti spojené s AI zatěžuje širší Nasdaq vzhledem k dominantní váze technologického sektoru v indexu a významu Nvidie, TSMC a dalších polovodičových společností v rámci benchmarku.
Zdroj: xStation5
Graf US100 (interval H1)
Při pohledu na graf US100 vidíme, že oblast 30 450 až 30 800 bodů opakovaně přitahovala silný prodejní tlak. Pokud by index prolomil pod 29 100 bodů, dalším pravděpodobným cílem poklesu by byla oblast kolem 28 100 bodů, kde se dříve objevil zájem kupujících. Klíčovou rezistencí prozatím zůstává úroveň 30 000 bodů.
Zdroj: xStation5
Akcie TSMC (interval D1)
Akcie Taiwan Semiconductor (TSMC.US), největšího výrobce polovodičů na světě, ustoupily z nedávných maxim téměř o 10 % a nyní testují spodní hranici svého rostoucího cenového kanálu. Klíčový support se nachází poblíž 430 USD za akcii, zatímco horní hranice kanálu aktuálně leží kolem 480 USD. Nejbližší rezistencí je 50denní EMA (oranžová linie), aktuálně poblíž 450 USD.
Zdroj: xStation5
Proč akcie Samsungu klesají?
Paradoxně nebyly výsledky Samsungu problémem. Naopak, společnost vykázala 19násobný nárůst provozního zisku a dramaticky překonala loňské výsledky. Akciové trhy se však dívají dopředu, nikoli dozadu. Investoři dospěli k závěru, že ani tak spektakulární čísla neposkytla přesvědčivý nový důvod k ospravedlnění další expanze valuací spojených s AI.
Zaprvé, očekávání již byla mimořádně vysoká. Výrobci pamětí patřili letos mezi největší příjemce AI investičního boomu, což znamená, že i rekordní výsledky jen mírně překonaly očekávání analytiků. Jde o klasickou reakci „buy the rumor, sell the news“, kdy se vynikající výsledky stávají příležitostí k uzamčení zisků.
Zadruhé, Samsung zveřejnil pouze předběžné výsledky a neposkytl detailní informace o svém polovodičovém byznysu ani aktualizovaný výhled. Investoři tak zůstali bez jasné odpovědi na klíčovou otázku: lze současné tempo růstu tažené AI udržet i v dalších čtvrtletích?
Sentiment byl dále zatížen rostoucími pochybnostmi o životnosti AI investičního cyklu. Zprávy, že Meta zvažuje komercializaci přebytečné výpočetní kapacity, spolu se zprávami, že DeepSeek vyvíjí vlastní AI procesor, přiměly investory přehodnotit dlouhodobou poptávku po nejpokročilejších AI čipech. To nutně neznamená, že poptávka dnes slábne, ale zvýšilo to obavy, že současný AI investiční boom nemusí pokračovat donekonečna.
Samsung nakonec výsledky nezklamal. Investory spíše zklamalo, že jeho rekordní výsledky neposkytly nový katalyzátor pro další růst napříč polovodičovým sektorem. Při již zvýšených valuacích se ani mimořádně silná finanční výkonnost neukázala jako dostatečná k přilákání dalšího nákupního zájmu, což ponechává trh stále citlivější na cyklická rizika, kterým odvětví čelí.
Akcie Samsungu (interval D1)
Akcie Samsungu aktuálně korigují podstatnou část své nedávné rally a klesly zpět pod 50denní EMA (oranžová linie), v pohybu připomínajícím korekci z března až dubna 2026 vyvolanou napětím na Blízkém východě. Akcie se nyní obchodují přibližně 25 % pod svým historickým maximem.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Polovodiče zatěžují Wall Street 📉 Ropa roste o 3 %, US30 ochlazuje po rekordních maximech
Uranové akcie po výprodeji 📉 Uranium Energy Corp. se propadá o 50 % z maxim
SpaceX klesá o 6 % navzdory vlně býčích zahájení pokrytí z Wall Street 📉
📈 OIL roste o 2 %
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