Odrážejí výsledky společnosti Home Depot sílu amerického spotřebitele❓🛒

Společnost Home Depot (HD.US) zahájila svůj fiskální rok 2026 výsledky, které — i když nebyly nijak oslnivé — vypovídají o trhu více než mnoho makroekonomických ukazatelů. Společnost dosáhla tržeb 41,77 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 4,8 % a mírné překonání konsenzuálních odhadů. Upravené tržby na akcii dosáhly 3,43 USD oproti očekávaným 3,41 USD — skromný výsledek, ale nad odhady. V prostředí, kde spotřebitelé utahují opasky, se počítá každý cent nad očekáváním.
Klíčovým závěrem však není ani tak samotný výsledek, jako spíše fakt, že byl potvrzen celoroční výhled. Home Depot nadále očekává růst srovnatelných tržeb o 0–2 % a růst EPS o 0–4 %. Zní to skromně, ale v prostředí rostoucích úrokových sazeb, tlaku na trh s bydlením a spotřebitelské nejistoty je udržení výhledu odvážným krokem a jasným signálem pro trh. Pro celý sektor jde o optimistickou zprávu: společnost vidí spíše stabilizaci poptávky než pokračující propad.
Za těmito čísly se však skrývá něco důležitějšího — momentka průměrného Američana. Home Depot není luxusní ani technologická společnost. Je to barometr stavu americké střední třídy. Když lidé renovují koupelny, mění střechy nebo modernizují kuchyně, znamená to, že mají práci, úspory a hlavně důvěru ve svou finanční situaci. Meziroční nárůst průměrné hodnoty účtenky o 2,3 % na 92,76 USD naznačuje, že se zákazníci nevyhýbají větším nákupům, i když počet transakcí mírně klesl o 0,9 %. Jinými slovy: nakupují méně často, ale ne levněji. To je chování typické pro opatrného, nikoli odrazeného spotřebitele.
Tlak na realitní trh a hypoteční úrokové sazby zůstávají skutečnou zátěží. CEO Ted Decker otevřeně přiznal, že společnost pociťuje dopady spotřebitelské nejistoty a bariéry dostupnosti bydlení. To vysvětluje, proč byly výsledky „v souladu s očekáváním“, a nikoli oslnivé. Srovnatelné tržby v USA vzrostly jen o 0,4 %, výrazně pod odhadem 0,88 %. To je jediná slabina celého obrázku. Realitní trh zůstává zmrazený vysokými úrokovými sazbami. Majitelé neprodávají, protože nechtějí přijít o nízké sazby z období před rokem 2022. Obrat nemovitostí je tak nízký a s ním klesá i poptávka po renovacích.
Celkově však výsledky Home Depot vykreslují obraz ekonomiky, která se odmítá vzdát. Společnost v jediném čtvrtletí generuje provozní cash flow přes 6 mld. USD, udržuje hrubou marži 33 %, vyplácí dividendy ve výši 2,32 mld. USD a letos plánuje otevřít 15 nových prodejen.
Klíčové finanční údaje za první čtvrtletí 2026
🔹 Tržby: 41,77 mld. USD (odhad: 41,51 mld. USD) 🟢; +4,8 % r/r
🔹 Upravené tržby na akcii: 3,43 USD (odhad: 3,41 USD) 🟢
🔹 Srovnatelné tržby: +0,6 % (odhad +0,9 %) 🔴
🔹 Srovnatelné tržby v USA: +0,4 %
🔹 Čistý zisk: 3,3 mld. USD
Výhled pro fiskální rok 2026:
🔹 Růst srovnatelných tržeb: od základní úrovně do +2,0 % (odhad +1,55 %) 🟡
🔹 Růst tržeb: od +2,5 % do +4,5 %, potvrzeno
🔹 Růst upraveného EPS: od základní úrovně do +4,0 %, potvrzeno
🔹 Nové prodejny: přibližně 15
🔹 Upravená provozní marže: 12,8–13,0 %
Komentář:
🔸 „Výsledky za první čtvrtletí byly v souladu s našimi očekáváními.“
🔸 „Základní poptávka v našem sektoru byla zhruba podobná té, kterou jsme pozorovali během celého fiskálního roku 2025, a to navzdory vyšší spotřebitelské nejistotě a tlakům souvisejícím s dostupností bydlení.“
Akcie společnosti se v premarketu obchodují beze změny. Počáteční mírné zisky byly prozatím smazány a akcie HD se nyní obchodují přibližně 0,75 % pod včerejším závěrem.
Home Depot testuje silnou úroveň supportu kolem 299–300 USD. RSI(14), aktuálně na hodnotě 32,7, se blíží přeprodanému pásmu pod 30, přestože cena zůstává výrazně pod všemi třemi EMA (50/100/200).
