Výrazná slabost po zveřejnění PMI z Francie a Německa. Je zvýšení sazeb ECB v ohrožení?

Předběžné PMI za květen 2026:
Německo:
- Výrobní PMI: 49,9 vs. očekávání 51,0
- PMI ve službách: 47,8 vs. očekávání 47,0
Francie:
- Výrobní PMI: 48,9 vs. očekávání 52,5
- PMI ve službách: 42,9 vs. očekávání 46,6
Komentář k trhu
Kompletní sada květnových údajů PMI ze dvou největších ekonomik eurozóny vykresluje velmi znepokojivý obraz ekonomické kondice starého kontinentu. Ačkoli německý sektor služeb dokázal mírně překonat tržní konsenzus (47,8 bodu vs. prognóza 47,0), stále zůstává pod klíčovou hranicí 50 bodů. To signalizuje pokračující pokles v tomto segmentu. Situaci v Německu zhoršuje výrobní sektor, který se nečekaně vrátil do pásma kontrakce a klesl na 49,9 bodu. To může být důsledkem rostoucích nákladů na energie, které jsou klíčové pro energeticky náročnou německou ekonomiku. Německo se od roku 2022 stále nedokázalo plně zotavit, protože muselo ukončit odběr levného ruského plynu a přejít na dražší alternativy z jiných směrů nebo na jiné zdroje energie.
Situace ve Francii vypadá ještě hůře. Výrobní sektor výrazně zklamal a dosáhl pouze 48,9 bodu oproti optimistickému tržnímu očekávání 52,5 bodu, které už samo mělo představovat mírný pokles ve srovnání s předchozím údajem 42,8 bodu. Skutečný propad však přišel u francouzského indexu služeb, který se propadl na hluboce kritickou úroveň 42,9 bodu a výrazně zaostal za prognózami (46,6 bodu).
Je třeba zdůraznit, že současné zhoršení sentimentu má globální charakter. Také dnešní údaje z Asie byly velmi slabé. Ranní data z asijsko-pacifického regionu signalizovala jasné zpomalení ekonomiky. Například v Japonsku kompozitní PMI klesl na 5měsíční minimum (51,1 bodu vs. předchozích 52,2 bodu), k čemuž přispěla první stagnace sektoru služeb za více než rok a slabší příliv nových exportních objednávek. Podobné známky opatrnosti a slábnoucí poptávky se objevily i na dalších asijských trzích, což vyvolává obavy z globálně synchronizovaného zpomalení ekonomiky.
Reakce FX trhu
Slabá makroekonomická data z Evropy okamžitě zasáhla valuaci společné měny. Pár EURUSD reaguje na slabé evropské údaje prudkými a dynamickými ztrátami. Investoři masivně prodávají euro a kurz měnového páru rychle ztrácí půdu pod nohama. Zároveň proráží lokální úrovně podpory. Kapitálový trh přehodnocuje očekávání ohledně kroků Evropské centrální banky, protože se obává, že by eurozóna mohla sklouznout do hlubší recese.
