🛢️Graf dne – ropa znovu reaguje na Trumpova slova. Skutečný pokles, nebo jen korekce?

Ropný trh znovu ukázal, jak silným, ale často krátkodobým katalyzátorem mohou být slova Donalda Trumpa. Včerejší komentáře, podle kterých jsou USA v „závěrečné fázi jednání“ s Íránem a vyjednávají s „mnohem rozumnějšími“ představiteli Teheránu, okamžitě otočily tržní sentiment. Investorům to přineslo znatelnou úlevu a vyvolalo prudký pokles cen ropy. Klíčová otázka však zůstává: jde o skutečný pokrok, nebo stejně jako pokaždé dříve jen o iluzi naděje?
Za optimistickou politickou rétorikou se skrývá tvrdá realita. Dnes probíhá 83. den války a Hormuzský průliv, klíčový pro globální obchod, je zablokovaný už 12 týdnů. Ačkoli Írán vysílá signály o pomalém obnovení provozu, nezávislá data ukazují, že lodní doprava se tam téměř úplně zastavila. Proplouvá pouze několik menších plavidel nebo lodí, které v regionu uvízly už před týdny. Goldman Sachs upozorňuje, že lodní provoz dosahuje jen 5 % běžného stavu. Americká administrativa včetně viceprezidenta Vance navíc mírní očekávání a varuje, že armáda je připravena obnovit údery. Írán na to reagoval hrozbami eskalace konfliktu „mimo region“.
V tomto kontextu dočasný pokles cen ropy vyvolaný Trumpovým komentářem naráží na tvrdé dlouhodobé prognózy finančních institucí a energetických agentur pro rok 2026.
Technická analýza ropy WTI
Ropa WTI včera prudce klesla o více než 5 %, z úrovně kolem 104,5 USD za barel pod 99 USD za barel. Dnes trh čeká na další impulzy z Blízkého východu.
Z technického pohledu stojí za zmínku, že se pohybujeme v rámci trojúhelníkové formace a aktuálně testujeme její spodní hranici v podobě rostoucí trendové linie a 25 SMA, která brání ropě v hlubším poklesu. Teprve prolomení pod zónu 90–93 USD za barel by mohlo signalizovat skutečný vstup do hlubší korekce. Zároveň však platí, že i kdyby se Hormuzský průliv otevřel, fyzický trh s ropou zůstane extrémně napjatý a ceny se pravděpodobně udrží nad 80 USD za barel, aby trh mohl pokračovat ve stabilizaci.
Očekávání gigantů z Wall Street: Goldman Sachs a JPMorgan
Přední investiční banky vnímají tyto politické události s vysokou mírou skepse a kvůli strukturální nabídkové krizi drží své cenové prognózy na zvýšených úrovních.
- Goldman Sachs: Banka na konci dubna revidovala své prognózy pro čtvrté čtvrtletí roku 2026 a zvýšila očekávanou cenu ropy Brent na 90 USD za barel a WTI na 83 USD za barel, z předchozích 83 USD, respektive 78 USD. Analytici banky posunuli očekávání normalizace provozu přes Hormuzský průliv na konec června. Goldman zdůrazňuje, že ztráta přibližně 14,5 milionu barelů denně produkční kapacity na Blízkém východě způsobuje rekordní odčerpávání globálních zásob.
- JPMorgan: Ve své květnové zprávě banka předpokládá, že ropa Brent bude v roce 2026 v průměru stát 96 USD za barel. Odhaduje 103 USD ve 2Q, 104 USD ve 3Q a pokles na 98 USD ve 4Q. U ropy WTI očekává průměrnou cenu 89 USD. Experti banky upozorňují, že zatímco trh vstoupil do roku 2026 s vysokými zásobami, pokračující blokáda zcela změnila rovnováhu sil. Varují, že pokud se konflikt protáhne, hlavním kanálem dopadu na ekonomiku budou extrémně drahé rafinované produkty, což povede k takzvané destrukci poptávky.
Postoj oficiálních agentur: zprávy IEA a EIA za květen 2026
Mezinárodní energetická agentura (IEA) i americká vládní agentura EIA ve svých nejnovějších zprávách potvrzují, že trh čelí historickému nabídkovému šoku.
- IEA: Ve své květnové zprávě IEA odhaduje, že globální poptávka po ropě v roce 2026 meziročně klesne o 420 000 barelů denně na úroveň 104 milionů barelů denně. To je o výrazných 1,3 milionu barelů denně méně než prognózy před vypuknutím konfliktu. Důvodem jsou vysoké ceny, zhoršující se makroekonomické prostředí a programy energetických úspor. Globální nabídka mezitím v dubnu klesla o dalších 1,8 milionu barelů denně, čímž se celkové ztráty od února zvýšily na 12,8 milionu barelů denně. Agentura předpokládá, že trh zůstane v hlubokém deficitu až do posledního čtvrtletí roku 2026, kdy se podle předpokladů začne provoz přes Hormuzský průliv pomalu vracet k normálu.
- EIA: V nejnovějším vydání krátkodobého energetického výhledu STEO agentura EIA výrazně rozšířila prognózu globálního deficitu ropy pro rok 2026. Nově očekává celoroční deficit 2,56 milionu barelů denně, zatímco o měsíc dříve předpokládala jen 0,30 milionu barelů denně. EIA očekává masivní propad globálních zásob ve druhém čtvrtletí, a to až o 8,5 milionu barelů denně, což by mělo držet cenu ropy Brent v květnu a červnu kolem 106 USD za barel. Agentura optimisticky předpokládá, že proces uvolňování průlivu začne v červnu. To by umožnilo pokles ceny ropy Brent na průměrných 89 USD ve 4Q 2026 a 79 USD v roce 2027.
Shrnutí
Ačkoli slova Donalda Trumpa o „závěrečných jednáních“ nabízejí účastníkům trhu uklidnění, tvrdá fundamentální data od Goldman Sachs, JPMorgan, IEA a EIA tento optimismus mírní. Ropný trh je v roce 2026 pod bezprecedentním tlakem. Dokud nebude Hormuzský průliv fyzicky, bezpečně a plně znovu otevřen pro masovou dopravu, měl by být jakýkoli pokles cen vyvolaný titulky vnímán striktně jako technická a krátkodobá korekce.
