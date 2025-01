Výsledková sezóna (28.01.2025): Velké technologické firmy v centru pozornosti

Tento týden bude plný zpráv o výsledcích hospodaření předních technologických společností, což by vzhledem k včerejší nervózní reakci investorů na zveřejnění nového modelu umělé inteligence společnosti DeepSeek mohlo dále zvýšit volatilitu trhu. Dnes své výsledky oznámí společnosti jako Lockheed Martin a Boeing. Nejvýznamnější vlna klíčových zpráv přijde ve středu, kdy své hospodářské výsledky zveřejní společnosti ASML, Meta, Microsoft a Tesla. Ve čtvrtek oznámí své hospodářské výsledky společnost Apple, což znamená, že do konce týdne zveřejní své finanční výsledky čtyři z takzvané "Magnificent Seven". Níže je uveden seznam nejdůležitějších zpráv o výsledcích hospodaření za tento týden:

Pondělí:

AT&T – před otevřením trhu

SoFi Technologies – před otevřením trhu

Úterý:

SAP SE – před otevřením trhu

RTX Corp – před otevřením trhu

Boeing Company – před otevřením trhu

Lockheed Martin – před otevřením trhu

Stryker Corp – po uzavření trhu

Starbucks Corp – po uzavření trhu

Středa:

ASML Holding – před otevřením trhu

T-Mobile US – před otevřením trhu

Microsoft – po uzavření trhu

Meta Platforms – po uzavření trhu

Tesla – po uzavření trhu

ServiceNow – po uzavření trhu

IBM – po uzavření trhu

Čtvrtek:

Mastercard Inc – před otevřením trhu

Thermo Fisher Scientific – před otevřením trhu

Shell – před otevřením trhu

Apple – po uzavření trhu

Visa – po uzavření trhu

Pátek:

Exxon Mobil – před otevřením trhu

AbbVie – před otevřením trhu

Chevron – před otevřením trhu





Zdroj: XTB Research