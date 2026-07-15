Výsledková sezóna v USA: Co Wall Street očekává od společností z indexu S&P 500?

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí začíná v prostředí stále velmi optimistického sentimentu investorů a očekávání vůči americkým firmám patří k nejsilnějším za poslední roky. Analytici aktuálně očekávají, že společnosti z indexu S&P 500 vykážou meziroční růst zisků o 23,6 %, což je výrazně více než 18,8% růst očekávaný na konci března.
První vlna výsledků zároveň potvrzuje trend pozitivních překvapení. Ačkoli výsledky zatím zveřejnila pouze 4 % společností z indexu S&P 500, 89 % z nich překonalo odhady zisku na akcii a 72 % překonalo očekávání tržeb. Přestože se index obchoduje na relativně zvýšeném forwardovém P/E ve výši 20,5, tedy nad svým pětiletým i desetiletým průměrem, investoři věří, že silná výsledková sezóna by mohla ospravedlnit současné valuace na Wall Street.
Výsledková sezóna by mohla přinést další pozitivní překvapení
Ačkoli výsledková sezóna za druhé čtvrtletí teprve začala, historie naznačuje, že analytici často podceňují ziskovou sílu společností z indexu S&P 500. Trh aktuálně očekává meziroční růst zisků přibližně o 23,6 %, což by již znamenalo druhý po sobě jdoucí kvartál s růstem zisků nad 20 %. Pokud bude historický vzorec pozitivních výsledkových překvapení pokračovat, skutečný růst zisků by mohl překročit 29 % a dosáhnout nejvyšší úrovně od čtvrtého čtvrtletí roku 2021.
- Aktuální konsenzus počítá s meziročním růstem zisků společností z indexu S&P 500 ve druhém čtvrtletí přibližně o 23,6 %.
- Historicky má celková míra růstu zisků během výsledkové sezóny tendenci růst, protože většina společností zveřejňuje výsledky nad očekáváním analytiků.
- Ve 37 z posledních 40 kvartálů konečná míra růstu zisků překonala odhad platný na konci daného čtvrtletí. Jedinými výjimkami byly 1Q 2020, 3Q 2022 a 4Q 2022.
- Za posledních deset let společnosti z indexu S&P 500 překonávaly odhady zisku na akcii v průměru o 7,4 %, zatímco zhruba 76 % společností vykázalo zisk nad konsenzuálním očekáváním.
- V průměru tato pozitivní překvapení během výsledkové sezóny zvýšila celkovou míru růstu zisků indexu o 6,2 procentního bodu.
- Aplikace tohoto historického průměru by zvýšila růst zisků za druhé čtvrtletí z přibližně 23,2 % na zhruba 29,4 %.
- Data z posledních pěti kvartálů a posledních čtyř kvartálů ukazují na ještě větší růstový potenciál a implikují růst zisků přibližně o 29,6 %, respektive až o 31,7 %.
- I nejkonzervativnější scénář založený na historických průměrech naznačuje meziroční růst zisků nad 29 %.
První výsledky posilují optimismus investorů
První várka výsledků naznačuje, že výsledková sezóna může opět překonat očekávání. Z prvních 18 společností indexu S&P 500, které zveřejnily výsledky za druhé čtvrtletí, překonalo 89 % odhady zisku na akcii. Tyto výsledky již společně zvýšily očekávanou míru růstu zisků celého indexu z 23,2 % na 23,6 %, a to ještě předtím, než výsledky oznámí většina společností.
- 89 % prvních reportujících společností z indexu S&P 500 překonalo konsenzuální odhady zisku na akcii.
- První výsledky zvýšily očekávanou míru růstu zisků indexu S&P 500 z 23,2 % na 23,6 %.
- Pokud bude podobné tempo pozitivních překvapení pokračovat i v nadcházejících týdnech, konečný růst zisků by se mohl přiblížit 30 %, nebo ji dokonce překročit.
- Investoři se zaměří nejen na zveřejněné výsledky, ale také na výhled managementu pro druhou polovinu roku, zejména pokud jde o kapitálové výdaje spojené s AI, tlak na náklady a dopad vyšších cen energií.
- Takto silná výsledková sezóna by mohla poskytnout fundamentální oporu pro současné valuace na Wall Street, zejména u technologických, polovodičových a AI infrastrukturních společností.
Zdroj: FactSet
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