Výsledky Oracle: Co očekávat❓

Oracle (ORCL.US), gigant v oblasti cloudových služeb, je společnost, která si svou pozici budovala desítky let především díky databázím a podnikovému softwaru. Dnes se však čím dál více zaměřuje na rozvoj cloud computingu a umělé inteligence. Na jedné straně stále získává významnou část svých příjmů z tradičních databázových systémů a podnikových aplikací, na druhé straně roste role Oracle Cloud Infrastructure a SaaS služeb. Společnost se stala jedním z hlavních příjemců výhod AI boomu, mimo jiné díky významným kontraktům s OpenAI a dalšími partnery. Dnešní finanční výsledky, které budou zveřejněny po zavření trhu, nebudou pouze čtvrtletní zprávou, ale i testem toho, jak trh hodnotí strategii Oracle ve světě cloudu a umělé inteligence.
Zdroj: Xstation
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
V krátkodobém horizontu se společnost nachází ve velmi silném růstovém trendu – cena akcie vzrostla od dubnových minim o více než 90 %, přičemž několik investičních bank zvyšuje své cílové ceny až na 300–325 USD. Důvodem jsou očekávání dalšího růstu tržeb z cloudu, rostoucí objem nevyřízených objednávek a zvýšená poptávka po infrastruktuře pro AI modely. Zároveň se však objevují i opatrnější názory – například RBC Capital se domnívá, že ocenění je již příliš vysoké, a upozorňuje na možné zpomalení růstu Oracle Cloud Infrastructure. Z dlouhodobého hlediska klíčové otázky nesměřují pouze k dalším AI kontraktům, ale také k tomu, zda si firma dokáže udržet marže při rostoucích kapitálových výdajích na datová centra a technické vybavení.
V posledních týdnech se rovněž objevily zprávy o rozsáhlém propouštění v Oracle – více než 3 000 lidí, zejména v odděleních marketingu a zákaznické podpory, což je součást širší restrukturalizační vlny v technologickém sektoru. Na druhou stranu trh spekuluje o potenciálních vícemiliardových kontraktech s OpenAI, které by vstoupily v platnost od roku 2028 a výrazně navýšily dlouhodobé příjmy z cloudu. Tyto protichůdné signály znamenají, že dnešní výsledky budou podrobeny obzvlášť pečlivému zkoumání. Jak je patrné z grafů vývoje tržeb a oceňovacích ukazatelů, růst společnosti zůstává stabilní a velmi vysoké hodnoty se postupně normalizují.
Základním scénářem trhu je v tuto chvíli očekávání, že společnost překoná odhady – jak v oblasti zisku na akcii (EPS), tak v tržbách – zaznamená silný růst OCI a poskytne jasné signály ohledně realizace dohody s OpenAI a dalšími partnery. V takovém případě by akcie mohly pokračovat v dynamickém růstu.
Pokud by však společnost zklamala například nižšími tržbami z cloudu, opatrnými komentáři k maržím a kapitálovým výdajům a chybějícími konkrétními informacemi o velkých AI kontraktech, mohl by se takový report stát záminkou pro výběr zisků a korekci ceny akcie po výrazném růstu v předchozích měsících.
Za pozornost stojí, že očekávané výsledky za první čtvrtletí nového fiskálního roku Q1 FY26 – tedy fakticky za druhé kalendářní čtvrtletí – budou slabší než výsledky za předchozí období Q4 FY25. V té době Oracle vykázal tržby ve výši 15,9 miliardy USD a zisk na akcii 1,70 USD, což je více než aktuální konsenzus kolem 15,0 miliardy USD a EPS 1,48. Taková slabost ale nemusí okamžitě znamenat problém – Q4 bývá pro společnost tradičně silnější prodejní období. Trh bude sledovat, zda jde jen o sezónní efekt, nebo o signál, že tempo růstu v cloudu a AI službách začíná zpomalovat. Pokud se ukáže, že nižší čísla jsou pouze dočasná, investoři mohou rozdíl oproti Q4 ignorovat.
Pokud však společnost nepředstaví silné výhledy na další čtvrtletí, objeví se obavy, že ocenění akcie – již nyní velmi vysoké – nemá dostatečný základ v reálných příjmech. V krajním případě by to mohlo vést k výraznější korekci v celém sektoru.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.