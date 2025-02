Český trh práce je dlouhodobě charakterizován nízkou ochotou pracovníků měnit zaměstnání či se stěhovat za prací. To vede k neefektivní alokaci pracovní síly a stagnaci některých regionů.

Dlouhodobě skloňovaný problém s nedostatečnou kapacitou předškolní péče komplikuje návrat z rodičovské dovolené na trh práce. Alternativou pak mohou být soukromá zařízení, kde platba za umístění dítěte zabere významnou část výdělku rodiče, který se vrátí do pracovního procesu. To může omezovat motivaci k rychlému návratu.

Vysoké zdanění nižších výdělků –