Walgreens Boots Alliance vystřelil o 20 % kvůli možné akvizici firmou Sycamore Partners 📌

Akcie Walgreens Boots Alliance (WBA.US) vzrostly o více než 20 % po zprávách o pokročilých jednáních o odkoupení s private equity společností Sycamore Partners, což vyvolalo vysokou volatilitu. Potenciální dohoda, která by mohla být dokončena začátkem příštího roku, přichází v době, kdy se Walgreens potýká s výraznými problémy ve svých lékárnách a maloobchodních operacích, včetně plánu uzavřít 1 200 prodejen během tří let. Společnost, která měla kdysi hodnotu přes 100 miliard USD, se propadla na tržní kapitalizaci 8 miliard USD, přičemž její akcie se od svého vrcholu v roce 2015 propadly o 89 %.

Tento odkup znamená odvážný krok pro Sycamore, známý menšími maloobchodními akvizicemi, a mohl by zahrnovat odprodej částí Walgreens nebo partnerství pro řízení akvizice. Desetiletý pokles Walgreens kontrastuje s jeho historickou rolí významného amerického lékárenského řetězce s více než 12 000 prodejnami po celém světě. Jeho konkurent, CVS Health (CVS.US), se vypořádal s podobnými tlaky diverzifikací do pojišťovnictví a správy lékových benefitů, cestou, kterou Walgreens zatím nenásledoval. Pokud by byla dohoda dokončena, mohla by výrazně přetvořit prostředí maloobchodního lékárenského sektoru.

Zdroj: xStation 5