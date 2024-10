Wall Street Open: Diskontní obchodníci v problémech, akvizice US Steel neproběhne

Největší diskontní prodejci v USA, takzvaný Dollar Tree a Dollar General (DLTR.US, DG.US), se po svých výsledcích propadli přibližně o 20 %. Důvodem bylo nenaplnění očekávání investorů a slabý výhled do budoucna, ne všechny maloobchodní řetězce však zažívaly podobný příběh. Dnes se společně podíváme na to, proč mají právě tito maloobchodníci v současné době problémy. To nejsou všechny zprávy z minulého týdne, protože od posledního livestreamu ještě vyjdou výsledky společnosti Nvidia (NVDA.US), ale také makroekonomické zprávy o inflaci PCE ve Spojených státech a také údaje z trhu práce a výrobního sektoru z tohoto týdne.