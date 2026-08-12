Lightspeed shání 600 milionů USD. Chce dál sázet na OpenAI a Anthropic 💰

Společnost Lightspeed Venture Partners se podle dostupných informací snaží získat přibližně 600 milionů USD prostřednictvím sekundární transakce, která jí umožní prodloužit držení podílů v několika významných technologických společnostech. Klíčovou roli mají hrát především OpenAI a Anthropic, tedy dvě z nejvýznamnějších firem současného boomu umělé inteligence.
Interně je transakce označována jako Project Mercury a zahrnuje aktiva ze dvou fondů Lightspeed a jednoho samostatně spravovaného účtu. Cílem je přesunout vybrané investice do takzvaného continuation fondu, tedy struktury, která umožňuje investorům prodloužit držení perspektivních aktiv a současně vyplatit část kapitálu původním investorům.
Lightspeed nechce opustit své nejsilnější sázky
Vedle OpenAI a nové investice do Anthropic mají být součástí pokračovacího fondu také společnosti Verkada, Rippling, Reflection AI a Glean Technologies.
Jde převážně o rychle rostoucí technologické společnosti zaměřené na bezpečnost, podnikový software a umělou inteligenci. Lightspeed tím dává najevo, že nechce své nejperspektivnější investice prodávat jen proto, že se blíží konec životního cyklu původních fondů.
Hlavním kupujícím v rámci transakce má být Coller Capital, zatímco poradcem je UBS.
Anthropic patří mezi klíčová aktiva
Lightspeed už Anthropic podpořil v několika investičních kolech. Poslední z nich ocenilo firmu přibližně na 965 miliard USD, což potvrzuje, jak výrazně vzrostla hodnota předních AI společností.
Právě vysoké valuace dnes komplikují tradiční venture capital model. Pokud investor prodá podíl příliš brzy, riskuje, že přijde o další růst. Pokud naopak drží investici příliš dlouho, zvyšuje tlak ze strany svých vlastních investorů, kteří čekají na návrat kapitálu.
Continuation fond tento problém částečně řeší tím, že původní investor může získat likviditu, zatímco správce si zachová expozici vůči firmám, kterým stále věří.
Continuation fondy jsou stále populárnější
Podobné struktury se v posledních letech rychle rozšiřují. Celkový objem sekundárního trhu dosáhl v první polovině roku přibližně 121 miliard USD, přičemž transakce vedené venture kapitálovými fondy tvořily v roce 2025 asi 35 miliard USD.
To bylo zhruba dvojnásobně více než v roce 2023.
Růst těchto fondů ukazuje, že venture kapitálový sektor se přizpůsobuje delší době, kterou technologické firmy zůstávají mimo veřejné trhy. Místo rychlého exitu přes IPO nebo prodej strategickému kupci se stále častěji hledají způsoby, jak kvalitní soukromé společnosti držet déle.
AI zůstává hlavním investičním tématem
Lightspeed tímto krokem potvrzuje, že i přes extrémně vysoké valuace zůstává umělá inteligence jedním z hlavních dlouhodobých investičních témat.
OpenAI, Anthropic a další AI firmy vyžadují obrovské množství kapitálu na výpočetní infrastrukturu, datová centra a vývoj modelů. To vytváří prostor pro další financování, ale zároveň zvyšuje nároky na návratnost.
Pro investory bude klíčové, zda dokážou tyto společnosti svou valuaci dlouhodobě obhájit růstem tržeb a ziskovosti. Lightspeed ale zjevně věří, že potenciál těchto firem ještě není vyčerpaný.
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