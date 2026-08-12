CoreWeave po výsledcích uklidňuje akcionáře, akcie rostou dvouciferně

Společnost z oblasti „neo-cloudu“ zveřejnila výsledky za poslední čtvrtletí. Akcie v posledních měsících na grafu utrpěly výrazné ztráty a jen od června odepisují přibližně 50 %. Výprodej byl tažen rostoucími pochybnostmi ohledně investic do AI a především otázkou, kdo z nich bude nakonec skutečným vítězem.
Přestože obchodní model společnosti a způsob financování kapitálových výdajů stále vzbuzují řadu otázek, z provozního hlediska firma dokázala mnoho obav investorů upozadit. Akcie po zveřejnění výsledků při otevření rostou přibližně o 18 %.
Výsledky
Slabý předchozí sentiment mohl přijetí výsledků částečně pomoci, je však třeba říct jasně, že report je dobrý a ukazuje nejen nominální růst, ale především zlepšení kvality byznysu.
- Tržby dosáhly více než 2,57 miliardy USD oproti očekávaným 2,56 miliardy USD. Překonání konsenzu bylo minimální, stále však jde o růst o více než 100 %.
- Backlog vzrostl na 104,2 miliardy USD, tedy téměř o 5 % mezikvartálně.
Skutečným překvapením byla provozní ziskovost. Příznivé ceny u nových kontraktů naznačují rychlou monetizaci nasazené kapacity, což je pro společnost s tímto obchodním modelem zásadní.
- Provozní zisk dosáhl 128 milionů USD, tedy téměř dvojnásobku očekávaných 66 milionů USD.
- Provozní marže navíc vzrostla na 5 %, což představuje téměř pětinásobný nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.
Navzdory výraznému překonání očekávání však CoreWeave zůstává stejnou společností.
- Čistá ztráta dosáhla 567 milionů USD, což je ale méně než očekávaných přibližně 677 milionů USD.
Ztráta je důsledkem vysokých investic společnosti.
- CAPEX dosáhl 9,35 miliardy USD, tedy nad horní hranicí tržních očekávání kolem 9 miliard USD.
Nebýt tohoto faktoru, reakce trhu na výsledky by byla pravděpodobně ještě pozitivnější.
Výhled
Výhled managementu podporuje tezi, že se fundamenty společnosti zlepšují.
- Roční tržby by měly překročit 12,4 miliardy USD.
- ARR by mělo do konce roku vzrůst na více než 18,5 miliardy USD.
- Zisk by mohl dosáhnout až 1,15 miliardy USD.
- CAPEX se očekává v rozmezí 35 až 39 miliard USD, oproti předchozímu výhledu 31 až 35 miliard USD.
Závěr
CoreWeave zveřejnil výborné výsledky, které překonaly očekávání trhu tam, kde to bylo nejdůležitější, a navíc v době, kdy investoři nejvíce potřebovali důvod, proč společnosti nadále věřit.
Zlepšení provozních výsledků je jasně viditelné a reálné. Zároveň je obtížné očekávat, že by se výsledky v krátkodobém horizontu výrazně zhoršily.
Pro býčí scénář je nejdůležitější, že společnost má stále obrovskou provozní páku, která se teprve začíná promítat do výsledků. Tržby rostou dvouciferným tempem, ale EBITDA a marže rostou ještě rychleji. Výrazně se snížila i čistá ztráta a společnost se blíží k dosažení čistého zisku. Pokud se současné tempo růstu podaří udržet, zisky pro akcionáře by mohly být během několika čtvrtletí velmi výrazné.
Tím však příběh nekončí
Rozdíl mezi EBIT a EBITDA dosahuje až 1,3 miliardy USD. Důvodem jsou vysoké odpisy, které společnost vykazuje. Jde o jednu z hlavních slabin byznysu založeného na datových centrech. Na rozdíl od CoreWeave však pro většinu společností představují datová centra spíše běžnou infrastrukturu než hlavní nástroj pro generování příjmů.
Ukazatel krytí závazků dosahuje pouze 0,41. Společnost si takovou úroveň zatím může dovolit, výrazné zhoršení podmínek nebo sentimentu na trhu korporátních dluhopisů by však mohlo vést až k platební neschopnosti.
CoreWeave tak nadále zůstává jednou z nejvíce jednostranných a rizikových sázek na AI revoluci, aktuální výsledky však posunuly poměr rizik a příležitostí více ve prospěch růstového scénáře.
Technická analýza CoreWeave (D1)
Dlouhodobý trend na grafu zůstává mírně negativní, což je dobře patrné při zakreslení širokého klesajícího kanálu od maxima z poloviny roku 2025. V krátkodobém horizontu je situace rovněž problematická kvůli častým poklesům pod 200denní EMA. Poslední výsledkový report by však mohl akciím pomoci prorazit nad 200denní EMA a přiblížit se k horní hranici downtrendu, čímž by vznikla šance narušit dosavadní negativní technickou sérii. Silná zóna podpory kolem 69 USD zároveň představuje důležitou bariéru, pod kterou se prodejcům zatím nepodařilo cenu výrazněji stlačit, a aktuálně je jen málo signálů, že by se to mělo změnit. Zdroj: xStation5
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