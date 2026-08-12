Výsledky Lumentum: Odvětví fotoniky díky AI zrychluje

Výsledky společnosti Lumentum za 2. čtvrtletí fiskálního roku 2026 dopadly výrazně lépe, než se očekávalo, a ještě větším pozitivním překvapením byl výhled na následující měsíce.
Výrobce optických komponent těží z dalšího prudkého růstu investic do AI datových center, který zvyšuje poptávku po optických přepínačích a pokročilých laserech. Akcie společnosti po zveřejnění výsledků při otevření rostou přibližně o 8 %.
Výsledky
- Tržby společnosti překročily psychologickou hranici 1,00 miliardy USD, zatímco trh očekával přibližně 988 milionů USD.
- To představuje růst přibližně o 109 % meziročně a 24 % mezikvartálně.
- EPS dosáhl 3,23 USD a překonal konsenzus kolem 2,9 až 3,0 USD.
- Zisk na akcii meziročně vzrostl o mimořádných 267 %, výrazně nad horní hranicí i optimističtějšího výhledu managementu.
Právě mimořádně silný růst zisku byl jedním z hlavních faktorů, které investory zaujaly.
- Non-GAAP hrubá marže vzrostla na 50,4 % z 47,9 % v předchozím čtvrtletí, zatímco provozní marže dosáhla 36,6 % a překonala horní hranici dřívějšího výhledu společnosti.
- Vykázaná čistá ztráta podle GAAP ve výši 7,16 miliardy USD působí dramaticky, ale neodráží skutečnou provozní kondici Lumentum.
- Vychází především z jednorázové nepeněžní účetní ztráty související s konverzí dluhu.
Lumentum efektivně využívá silnou poptávku k tomu, aby na trh uváděl výhodnější produktový mix. Růst je nejen výrazný, ale také kvalitnější a podle představitelů společnosti jde teprve o začátek.
Výhled
- Právě výhled je jednoznačně nejsilnější částí výsledkového reportu. Management Lumentum očekává tržby v rozmezí 1,225 až 1,275 miliardy USD. Dosavadní konsenzus činil přibližně 1,16 miliardy USD.
- Výhled upraveného EPS dosahuje 4,05 až 4,35 USD, zatímco trh očekával přibližně 3,60 USD.
Závěr
Hlavním motorem růstu zůstává infrastruktura budovaná pro umělou inteligenci. Společnost stojí v čele odvětví fotoniky, tedy využívání optických komponentů k přenosu dat. Toto odvětví bude pravděpodobně klíčové v dalších fázích budování AI infrastruktury. Důvodem jsou fyzické limity současné architektury datových center. Tradiční kabely a přepínače mají omezenou maximální přenosovou rychlost danou fyzikálními vlastnostmi jednotlivých komponentů. Navíc se zahřívají, čímž se část energie mění na teplo, které je následně nutné odvádět, aby byla zachována provozní efektivita.
Fotonika využívá lasery, optická vlákna a sklo, díky čemuž se většině těchto problémů vyhýbá a zároveň umožňuje zvyšovat rychlost přenosu dat téměř k hranicím daným současným chápáním fyzikálních zákonů.
Ještě donedávna nedávalo rozsáhlé využití fotoniky ekonomický smysl. V prostředí bezprecedentních investic a prakticky neomezené poptávky technologických společností po výpočetním výkonu se však tato oblast mění z technologické zajímavosti na jeden ze základních pilířů celého investičního boomu. Tento trend se přitom ve výsledcích teprve začíná projevovat.
Dodávky OCS přepínačů se oproti předchozímu čtvrtletí zdvojnásobily a v následujícím období by jejich tržby měly výrazně překročit 100 milionů USD.
Společnost zároveň navyšuje výrobu 1,6T transceiverů a laserů EML, CW a vysokovýkonných laserů. Poptávka zůstává natolik silná, že v některých kategoriích stále omezuje tempo vyřizování objednávek nedostatečná výrobní kapacita.
Výsledky potvrzují, že Lumentum patří mezi hlavní beneficienty budování AI infrastruktury. Velmi vysoké ocenění akcií však zároveň znamená, že trh očekává další zvyšování výhledu a téměř bezchybné navyšování výroby. Posouzení atraktivity samotné akcie je proto stále náročnější, zejména po jejím výrazném růstu.
Technická analýza Lumentum (D1)
Navzdory výraznému přecenění v období od dubna do června se uptrend podařilo udržet po odrazu od oblasti kolem 620. Cena se vzdálila od EMA200 a dokud zůstává nad 100% Fibonacciho úrovní předchozí růstové vlny, technický obraz zůstává býčí. Potenciálním cílem je návrat k maximu vyznačenému 161,8% Fibonacciho úrovní. Zdroj: xStation5
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