Warren Buffet plánuje zvýšit své investice v Japonsku ? Proč tak ještě neučinil?

Investice společnosti Berkshire Hathaway do pěti největších japonských obchodních domů - Mitubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp, Itochu Corp. a Marubeni Corp - jsou velmi úspěšné a odpovídají dlouhodobé hodnotové strategii Warrena Buffetta. Navzdory svému nadšení pro tyto společnosti se Berkshire zatím vyhýbá navýšení svého podílu nad 10 %. Proč vzhledem ke svým hlubokým kapsám a dlouhodobé vizi nezískala větší pozici?

Odpověď pravděpodobně spočívá v japonském regulačním prostředí, konkrétně v zákoně o devizovém hospodářství a zahraničním obchodu (FEFTA), který ukládá omezení zahraničním investorům, aby v určitých odvětvích získali více než 10% podíl. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní domy působí v odvětvích, která jsou pro japonskou ekonomiku klíčová - například v energetice, infrastruktuře a komoditách -, jakýkoli přesun nad 10 % by vyžadoval předchozí souhlas vlády.

Regulační překážky: 10 % hranice

Podle FEFTA musí každý zahraniční investor, který chce zvýšit svůj podíl nad 10 % v omezených odvětvích, předložit oznámení a projít vládním přezkumem. Účelem tohoto přezkumu je chránit národní bezpečnost a klíčové dodavatelské řetězce před nadměrným zahraničním vlivem. Ačkoli se Berkshire staví do pozice dlouhodobého pasivního investora, regulační orgány by mohly prověřit jakýkoli pokus o rozšíření jejího podílu, zejména pokud by to signalizovalo aktivnější roli v řízení podniků.

Úvahy o národní bezpečnosti

Japonsko v posledních letech posílilo své mechanismy kontroly investic, zejména pro zahraniční investory v odvětvích považovaných za strategicky důležitá. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní domy jsou hluboce zapojeny do komoditních trhů, dovozu energie a globálních dodavatelských řetězců, japonské úřady by se mohly zdráhat schválit výrazné zvýšení podílu Berkshire bez pečlivého zvážení.

Status pasivního a aktivního investora

Dalším faktorem, který hraje roli, jsou omezení vlivu, která si Berkshire sama stanovila. Buffettův tým opakovaně ujistil japonské regulační orgány a vedoucí představitele podniků, že se považuje spíše za pasivního, dlouhodobého akcionáře než za aktivního investora. Pokud by Berkshire usilovala o zastoupení ve správní radě nebo o hlasovací práva nad rámec pasivního podílu, mohl by být postoj vlády ke schválení dalšího vlastnictví ještě tvrdší.

Co bude dál s Berkshire v Japonsku?

Mohla by Berkshire v budoucnu usilovat o větší podíl? Je to možné, ale vyžadovalo by to důkladné pochopení japonského regulačního rámce. Společnost by pravděpodobně potřebovala souhlas vlády, jasný závazek zachovat pasivní roli a možná i hlubší dialog s tvůrci politiky o svých záměrech.

Prozatím se zdá, že 10% limit je neviditelnou, ale zásadní překážkou pro další investice. Zda Berkshire najde způsob, jak jej obejít, nebo se rozhodne zůstat v rámci stávajícího limitu, bude záviset jak na regulačních úvahách, tak na její vyvíjející se strategii na japonském trhu. Warren Buffet však ve svém dopise akcionářům zdůraznil, že má zájem zvýšit své podíly na japonském trhu.

Po víkendových výsledcích se společnost na německé burze obchoduje mírně výše. Zdroj: xStation5