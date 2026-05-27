Akcie PDD po zveřejnění tržeb klesají o více než 7 % ⏰

Majitel platforem Pinduoduo a Temu dnes ráno zveřejnil výsledky za první čtvrtletí 2026, které byly pro investory výrazným zklamáním. Akcie společnosti klesly v předobchodní fázi na Wall Street o více než 7 % a propadly se pod 90 USD za ADR.
Tržby rostou, ale zaostaly za očekáváním
Výsledky za první čtvrtletí
- Tržby: 106,23 miliardy jüanů, odhad: 108,6 miliardy jüanů
- Tržby z online marketingu a dalších služeb: 49,94 miliardy jüanů, odhad: 52,56 miliardy jüanů
- Tržby z transakčních služeb: 56,29 miliardy jüanů, odhad: 55,52 miliardy jüanů
- Upravený zisk na americký depozitní certifikát ADR: 9,51 jüanu, odhad: 16,08 jüanu
- Upravený provozní zisk: 21,09 miliardy jüanů, odhad: 22,43 miliardy jüanů
- Upravený čistý zisk: 14,07 miliardy jüanů, odhad: 24,6 miliardy jüanů
- Celkové provozní náklady: 39,8 miliardy jüanů, odhad: 39,55 miliardy jüanů
- Náklady na prodej a marketing: 33,8 miliardy jüanů, odhad: 33,11 miliardy jüanů
- Všeobecné a administrativní náklady: 1,58 miliardy jüanů, odhad: 1,79 miliardy jüanů
- Náklady na výzkum a vývoj: 4,4 miliardy jüanů, odhad: 4,3 miliardy jüanů
- Čistý peněžní tok z provozních aktivit: 16,4 miliardy jüanů
- Zisk na americký depozitní certifikát: 8,48 jüanu, odhad: 14,48 jüanu
Zisk: skutečný šok
Trh nejvíce zasáhly údaje o zisku. Čistý zisk meziročně klesl o 15 % na 12,55 miliardy CNY. Analytici očekávali přibližně 22,80 miliardy CNY, což znamená, že výsledek byl o více než 45 % pod konsensem. Upravený zisk na ADR dosáhl 9,51 CNY oproti očekávaným 16,08 CNY.
Co stojí za slabými výsledky?
Vedení nijak neskrývá, že společnost se nachází ve fázi intenzivních strategických investic. Jak uvedl CEO Jiazhen Zhao, investice do dodavatelského řetězce jsou „klíčovou strategickou prioritou“ pro nadcházející desetiletí. Zní to jako plán do budoucna, ale pro investory hledající okamžité výnosy jde o varovný signál. K tomu se přidává několik externích faktorů.
V dubnu čínští regulátoři uložili PDD nejvyšší pokutu ze všech penalizovaných platforem, a to ve výši 1,5 miliardy CNY, za nesplnění povinností při ověřování online prodejců potravin. Regulátoři navíc obvinili zaměstnance společnosti z použití násilí vůči úředníkům během prosincové kontroly, což napjalo vztahy s čínskými úřady.
Temu, vlajkový produkt na zahraničních trzích, se teprve vrací ke stabilitě po zrušení amerického pravidla „de minimis“, které umožňovalo bezcelní dovoz malých zásilek. Společnost se přizpůsobuje budováním lokálních skladů a náborem místních prodejních týmů, to však přináší vyšší náklady.
Čínský domácí trh se vyznačuje tvrdou konkurencí ze strany Alibaba a JD.com. Analytici Bloomberg Intelligence však upozorňují, že konkurenti začali ustupovat od závodu o tržní podíl ve prospěch profitability. To může PDD poskytnout určitý prostor k manévrování.
Valuace zůstávají atraktivní, ale rizika narůstají
Navzdory zklamání z výsledků zůstává valuace PDD jednou z nejnižších v sektoru. Forwardové P/E dosahuje pouze 7,9x, poměr EV/EBITDA činí 5,4x a ukazatel P/S je na úrovni 2,1x. Z celkem 50 doporučení je až 38 typu „buy“, 11 typu „hold“ a pouze 1 typu „sell“.
Dodatečným rizikovým faktorem pro držitele ADR je pokračující plošný zákaz v Číně týkající se používání neregistrovaných brokerských platforem. PDD není kotována v Hongkongu, což investorům z pevninské Číny ztěžuje přístup k akciím legálními cestami. To může omezit poptávku i investorskou základnu.
Výhled
Výsledky za 1. čtvrtletí 2026 vysílají jasný signál, že PDD vědomě obětuje krátkodobou ziskovost ve prospěch dlouhodobého tržního postavení. Strategie dává smysl, ale vyžaduje od investorů trpělivost a toleranci vůči volatilitě. Při růstu tržeb o 11 % a tříletém CAGR na úrovni 31 % zůstávají fundamenty byznysu solidní. Klíčová otázka zní: kdy se tyto investice začnou znovu promítat do zisku?
Akcie PDD od začátku roku klesly už téměř o 20 % a výrazně zaostávají za společnostmi Alibaba a JD.com. Po dnešním otevření amerického trhu by letošní pokles mohl překročit 23 %.
