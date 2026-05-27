US open: Další rekordy na Wall Street jsou v ohrožení

Seance na Wall Street začala pozitivně, i když futures mažou téměř všechny dřívější zisky. Dnes jsme viděli nové rekordní maximum na indexu US500 na úrovni 7 570 bodů, zatímco US100 dosáhl téměř 30 400 bodů. Aktuálně futures zůstávají zhruba několik minut po otevření seance mírně v zelených číslech, i když dřívější zisky se pohybovaly mezi 0,3–0,6 %.
Investory dál podporuje nejen neutuchající euforie kolem umělé inteligence, ale také prudký propad na trhu s energetickými komoditami. Dnes však sentiment podporuje hlavně druhý faktor, protože v technologickém sektoru sledujeme mírnou korekci.
Ceny ropy prudce klesají kvůli přetrvávajícím nadějím na mír na Blízkém východě. Barel ropy Brent ztrácí 3,4 % a pohybuje se kolem 93 USD, zatímco americká ropa WTI odepisuje o něco více, přes 4 %, a klesá pod 90 USD. Jde o přímou reakci na zprávy o pracovní dohodě mezi Washingtonem a Teheránem, která má obnovit běžnou lodní dopravu přes strategický Hormuzský průliv. Podle íránské veřejnoprávní televize by se tok lodí přes průliv vrátil k normálu do 1 měsíce od jeho otevření. Aktuálně průlivem proplouvá jen několik lodí denně, i když od poloviny května jím prochází stále více supertankerů.
Za zmínku stojí, že slábnoucí obavy z dalšího prudkého růstu inflace stlačily výnosy dluhopisů níže. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů klesl na úroveň mírně nad 4,47 %.
Technický pohled na US100, Nasdaq 100
Index Nasdaq 100 od úvodních minut obchodování vylepšil svá historická maxima, později však přišel mírný pullback. Kontrakt US100 dříve dosáhl úrovně 30 377 bodů a aktuálně se stabilizuje těsně nad 30 000 body. Z technického pohledu je trh v silném uptrendu a zcela ignoruje signály možného překoupení. Za zmínku stojí, že navzdory extrémně vysokým nominálním úrovním nebo aktuálnímu poměru P/E kolem 40 se forwardové P/E pohybuje kolem 26–27, tedy výrazně níže než na přelomu let 2025 a 2026.
US100 před několika dny prorazil nad 200,0% retracement poslední klesající vlny a od lokálního minima z konce března už získává více než 30 %. Dnešek může být potenciálně už 6. růstovou seancí v řadě na Nasdaqu.
US100 po otevření seance omezuje své zisky. Pokud den skončí s takto velkým knotem, mohlo by to být nebezpečným signálem pro zbytek týdne.
Pohled na sektory
Z pohledu sektorů zůstávají hlavní hnací silou výrobci polovodičů. Tržní kapitalizace lídra, společnosti Nvidia, se konsolidovala na astronomické úrovni 5,20 bilionu USD, zatímco Alphabet a Apple kontrolují tržní hodnotu 4,69 bilionu USD, respektive 4,53 bilionu USD. Důležité je, že dnešní den se zapisuje do historie, protože dva paměťoví giganti, jihokorejský SK Hynix (1,06–1,08 bilionu USD) a americký Micron Technology (1,01 bilionu USD), vstupují do elitního klubu společností s valuací přesahující 1 bilion USD.
Druhou nejžhavější oblastí obchodování je dnes vesmírný a satelitní sektor. Investoři ve velkém nakupují akcie společností spojených s touto technologií v reakci na přicházející zprávy o plánech společnosti SpaceX Elona Muska vstoupit na burzu. Tento krok slibuje největší primární veřejnou nabídku akcií IPO v historii kapitálových trhů.
Polovodičové společnosti odevzdávají část předchozích zisků.
Mezi nejvýkonnějšími společnostmi dnes kromě Micronu a Tesly nevidíme velká jména. I ty však po úvodních minutách obchodování část zisků odevzdaly.
Firemní zprávy
- Micron Technology (MU): Akcie výrobce pamětí po otevření rostou zhruba o 5–6 %. Tento pohyb dynamicky navazuje na včerejší působivý růst o 19 %, který společnosti poprvé umožnil překonat hranici tržní kapitalizace 1 bilion USD.
- ByteDance: Čínský technologický gigant a vlastník platformy TikTok plánuje letos vynaložit ohromujících 70 miliard USD na rozvoj infrastruktury umělé inteligence oproti 25 miliardám USD v loňském roce. Agresivní plán má za cíl ovládnout domácí trh s AI a přímo vyzvat americkou konkurenci v zahraničí.
- Zscaler (ZS): Akcie kyberbezpečnostní společnosti dnes zažívají tvrdý střet s realitou a ztrácejí 25 % své hodnoty. Výprodej je přímým důsledkem konzervativního výhledu tržeb pro další období, který se rychle promítl do vlny snížení tržních doporučení.
- Tesla (TSLA): Cena akcií roste o 2 % a jasně překonává zbytek skupiny Magnificent Seven. Optimismus podporují výborná dubnová data o registracích nových vozů v Evropě a spekulace o možné fúzi se SpaceX.
- Bath & Body Works (BBWI): Akcie maloobchodního řetězce rostou téměř o 10 %. Čtvrtletní finanční výsledky společnosti byly výrazně nad konsensem analytiků a vedení se rozhodlo ponechat stávající výhled pro celý fiskální rok.
- Verra Mobility (VRRM): Společnost zažívá masivní propad a ztrácí až 68 % své valuace. Dramatický pokles ceny akcií vyvolala ztráta kontraktu s klíčovým partnerem, autopůjčovnou Avis, což vedlo k okamžitému snížení doporučení ze strany předních investičních bank.
