Samsung rozšiřuje polovodičové impérium mimo Jižní Koreu 🏭

- Samsung plánuje ve Vietnamu investici za 1,5 miliardy USD do továrny na testování paměťových čipů.
- Závod má začít fungovat v listopadu 2027 a zaměřit se hlavně na legacy čipy.
- Projekt reaguje na nedostatek pamětí způsobený silnou poptávkou po AI infrastruktuře.
- Vietnam dál posiluje roli významného centra pro montáž, pouzdření a testování polovodičů.
Společnost Samsung Electronics plánuje investovat ve Vietnamu přibližně 1,5 miliardy USD do výstavby nového závodu na testování polovodičů. Projekt má vzniknout v průmyslovém parku zhruba 60 kilometrů severně od Hanoje a podle dokumentu zaslaného místním úřadům by měl zahájit provoz v listopadu 2027. Pro Samsung by šlo o první továrnu na testování čipů ve Vietnamu.
Investice přichází v době, kdy globální trh s paměťovými čipy čelí silnému tlaku. Rychlý růst umělé inteligence a výstavba datových center prudce zvýšily poptávku po moderních paměťových čipech. Výrobci proto přesouvají velkou část kapacit směrem k produktům pro AI infrastrukturu, což vytváří nedostatek i u starších typů pamětí využívaných v běžnější elektronice.
Nový závod Samsungu se má zaměřit především na legacy čipy, tedy starší a vyzrálejší typy paměťových čipů. Ty nejsou tak zásadní pro nejvýkonnější AI systémy jako nejpokročilejší paměti, ale stále jsou klíčové pro širokou škálu odvětví. Používají se například ve smartphonech, noteboocích, automobilech a další spotřební i průmyslové elektronice. Právě zde se nedostatek čipů může rychle promítnout do výrobních nákladů i dostupnosti finálních produktů.
Podle návrhu má mít nový závod roční kapacitu až 153,3 miliardy Gb paměťových čipů DRAM a dalších 255,6 miliardy Gb pamětí NAND. To ukazuje, že nejde pouze o menší doplněk k existující výrobě, ale o významné rozšíření zadních částí polovodičového řetězce. Testování je závěrečnou fází výroby čipů, při které se již sestavené a zapouzdřené polovodiče kontrolují na možné vady před odesláním zákazníkům.
Výstavba už podle dostupných informací začala, i když není zcela jasné, zda projekt získal všechna potřebná povolení. Ve Vietnamu není neobvyklé, že firmy zahajují přípravné stavební práce ještě během vyřizování environmentálních povolení. Na místě už mělo od dubna působit více než 200 inženýrů a pracovníků Samsungu.
Pro Vietnam jde o další krok směrem k posílení pozice v globálním polovodičovém průmyslu. Země se už nyní stává důležitým centrem pro takzvané back-end činnosti, tedy montáž, pouzdření a testování čipů. Tyto procesy jsou sice méně technologicky náročné než samotná výroba polovodičových waferů, ale jsou nezbytné pro dokončení a distribuci hotových čipů.
Samsung je už dnes největším zahraničním investorem ve Vietnamu. Do země během posledních desetiletí nasměroval více než 23 miliard USD a provozuje zde rozsáhlé výrobní kapacity, zejména v oblasti smartphonů a tabletů. Nový čipový závod má vzniknout vedle velkého komplexu, kde Samsung vyrábí mobilní zařízení, což může firmě přinést logistické i provozní výhody.
Zajímavé je také to, že vietnamské úřady investici schválily už v březnu a Samsung podle dokumentu zvažuje reinvestování případných zisků až do výše zhruba 2,5 miliardy USD do možné druhé továrny. To naznačuje, že aktuální projekt nemusí být konečným rozsahem expanze, ale spíše první fází širší polovodičové strategie ve Vietnamu.
Z investičního pohledu je zpráva důležitá hned z několika důvodů. Zaprvé potvrzuje, že poptávka po paměťových čipech zůstává silná nejen u nejmodernější AI infrastruktury, ale i u starších typů čipů. Zadruhé ukazuje, že Samsung se snaží geograficky rozšiřovat své kapacity a posilovat dodavatelský řetězec mimo Jižní Koreu. A zatřetí potvrzuje rostoucí význam Vietnamu jako výrobní základny pro globální technologické firmy.
Pro Samsung může být nová továrna způsobem, jak lépe reagovat na napjaté dodávky a využít dlouhodobý růst poptávky po pamětech. Pokud se nedostatek legacy čipů udrží, mohou být podobné kapacity velmi cenné i přesto, že největší pozornost investorů dnes míří hlavně k nejpokročilejším AI čipům.
